Morales pidió a Juntos por el Cambio mirarse en el espejo del Frente de Todos para no hacer lo que ellos hacen;

El gobernador de Jujuy y presidente de la UCR, Gerardo Morales, auguró un triunfo de Juntos por el Cambio en las elecciones de 2023 y afirmó que la alianza opositora «tiene que mirarse en el espejo del Frente de Todos para no hacer lo que ellos hacen».

El referente opositor encabezó anoche un encuentro de la UCR en el distrito cordobés de Río Cuarto y destacó el «radicalismo vivo» que hay en el interior.

Asimismo, el norteño celebró que el radicalismo dio «una muestra de unidad» en la renovación de sus órganos partidarios y señaló que eso «es lo que necesita la República Argentina».

De cara a las elecciones presidenciales de 2023, en las que aspira a competir, Morales destacó que «la idea es llegar a fin de año con los ejes del programa de gobierno en el marco de Juntos por el Cambio».

Y agregó: «Lo que viene en la República Argentina es liderazgo, capacidad de gestión y experiencia para resolver los problemas».

Al analizar la situación económica y social actual, el jujeño consideró que el problema se origina en «la política» y continuó: «Tenemos que mirarnos en el espejo del Frente de Todos. No hacer lo que ellos hacen. Están quebrados, es vergonzoso, están todo el día gastando energía en peleas. Vas a los ministerios y no sabés a quién responden, es un gobierno loteado, no hay capacidad de mando, y así no se pueden resolver los problemas del país, con un gobierno que gasta todas sus energías en la pelea interna».

«Esto es para que reflexionemos nosotros, obviamente que se ha dado un debate, una tensión en Juntos por el Cambio en términos de correlación de fuerzas, pero el radicalismo hoy está bien parado, estamos con una mejor correlación de fuerzas dentro de la coalición, no nos pretendemos dueños, pero tampoco furgón de cola de la coalición», lanzó.

E insistió: «Frente a un gobierno quebrado lo que tenemos que hacer es unidad en el marco de la diversidad. Cerrar filas, cohesionarnos, resolver los problemas adentro. Darle desde el radicalismo señales a la sociedad argentina de que hay una fuerza política racional; racionalidad, no va a ganar la elección la irracionalidad. Los dirigentes políticos irracionales producto del sentimiento anti política que tiene hoy la gente, y con razón, no van a avanzar».

Escrito por Noticias Argentinas