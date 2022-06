Invitan a medios a enviar solicitudes de acreditación para el test match entre Los Pumas y Escocia

Jujuy al día® -En el marco del encuentro que se disputará entre los seleccionados de Los Pumas y Escocia el próximo sábado 2 de julio en el estadio 23 de agosto, se invita a medios a enviar solicitud de acreditación para dicha cobertura

Cabe recordar que este es el primero de los tres encuentros que disputará el seleccionado nacional en nuestro País, continuando las fechas el 9 de julio en Salta y el 16 de julio en Santiago del Estero.

Asimismo, se informa que la documentación solicitada en este protocolo de acreditaciones deberá ser enviada al mail: [email protected] hasta el lunes 27 del corriente mes, quedando sujeta la misma a verificación y aprobación por parte de la UAR.

Junto a la documentación requerida se debe adjuntar, de manera indeclinable, el siguiente formulario https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkR74Hle2cUH-kJ-skj-Ll1XxLPz_WCW6BIc9Y3XJq0o705Q/viewform

Documentación requerida para la correspondiente acreditación: Empleados en relación de dependencia

1. Planilla de Excel adjunta, completa y respetando el formato requerido.

2. Clave de alta temprana (C.A.T.) de todos los trabajadores en relación de dependencia.

3. Seguro de vida obligatorio (S.V.O). Decreto ley 1.567/74.

4. Aseguradora de riesgo de trabajo (A.R.T.) de todos los trabajadores en relación de dependencia con las siguientes cláusulas de no repetición:

1. Unión Argentina de Rugby – CUIT – 30527211448 2. Show Business Solutions SRL – CUIT – 30715351397 Monotributistas o trabajadores autónomos 1. Constancia de inscripción en A.F.I.P.

2. Copia del último pago de monotributo. Seguro de accidentes personales (A.P.), que cubra el riesgo de vida e incapacidad permanente, parcial y total por cualquier accidente que pueda sufrir el prestador en el cometido de su tarea por un monto no menor a $2.500.000,00 (sin franquicia) y $250.000,00 por gastos farmacéuticos por los días que demande el trabajador a realizar (con un máximo de $ 2500 de franquicia), donde consten las siguientes cláusulas de no repetición: Unión Argentina de Rugby – CUIT – 30527211448 Show Business Solutions SRL – CUIT – 30715351397 Responsabilidad civil

Este seguro lo deberán presentar todas aquellas empresas que monten stands donde se promocionen, publiciten y/o vendan sus productos dentro del predio y/o estadio.

– Cobertura: Responsabilidad Básica +Incendio, rayo, explosión, descargas eléctricas y escapes de Gas + Carga y descarga de mercaderías + armado de Stand + Carteles y/o Letreros + Suministro de Alimentos (en caso de corresponder) * + Armas de fuego (en caso de corresponder) + Grúas Guinches y elevadores (en caso de corresponder).

Este seguro deberá cubrir la responsabilidad civil comprensiva emergente de la actividad que el asegurado desarrolla en el predio por los daños ocasionados a terceros.

El límite de la cobertura no deberá ser inferior a u$s 500.000.- con una franquicia de u$s 2.500 por acontecimiento. Deben contener la cláusula de no repetición a favor de:

1. Unión Argentina de Rugby – CUIT – 30527211448 2. Show Business Solutions SRL – CUIT – 30715351397 Los documentos requeridos deberán ser expedidos por la compañía de seguros correspondiente. No se aceptarán certificados expedidos por Brokers, Promotores o Asesores de Seguros.