Obras del Complejo Penitenciario superaron el 50% de avance

Los Ministros de Seguridad y de Infraestructura recorrieron las obras del futuro establecimiento penitenciario en Chalicán, departamento de Ledesma.

El titular del Ministerio de Seguridad, Luis Martín, y del Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda (MISPTyV), Carlos Stanic, realizaron un recorrido de las obras para el nuevo Complejo Penitenciario provincial, que se emplaza en Chalicán.

Las autoridades estuvieron acompañadas por el intendente de Fraile Pintado, Iván Poncio, la Coordinadora General del Ministerio de Seguridad, Arq. María Cecilia Barbesini; el Secretario de Infraestructura, Arq. José Ignacio Suarez; miembros de la empresa constructora JUMI S.R.L y otros funcionarios del Ministerio de Infraestructura,.

Los funcionarios provinciales además de verificar en avance de las obras, sumaron a trabajadores de prensa de la zona para que conozcan el proyecto, que se enmarca dentro del Plan Maestro Jujuy.

Obra histórica En su oportunidad, el titular de la cartera de seguridad sostuvo que “la visión del señor Gobernador es histórica y trascendente, al proyectar la construcción de este Complejo Penitenciario que responde a los más altos estándares y demandas sociales en materia de seguridad, como también al cumplimiento de las leyes y el respeto por los derechos humanos”. Continuando mencionó que las obras tienen un plazo de ejecución de 20 meses, y que hasta el momento existe un avance que supera el 50 %. “Posiblemente en el primer trimestre del año 2023 puede estar listo para inaugurar y marcará un antes y después en la provincia de Jujuy”, afirmó Luis Martín. Sobre las características del Complejo Penitenciario, el ministro agregó que “estamos realizando un salto cualitativo en materia de régimen carcelario de acuerdo a la ley 24.660, teniendo en cuenta que es una cárcel sin rejas, con perspectivas en una mejor reinserción para los internos al recuperar la libertad con una serie de características que cambian la psicología de la persona que esta privada de su libertad”. Señaló que actualmente se están utilizando solo 20 hectáreas, quedando otras 20 hectáreas de remanente para una posible ampliación. “Otro dato relevante es la tecnología que se va implementar que será de última generación, un sistema de cámaras en todo el perímetro que nos permitirá economizar los recursos humanos, ya que, habrá personal en el centro de monitoreo que va tener un dominio total en cada sector de alojamiento y lugares colectivos”, concluyó Martín. El ministro Carlos Stanic, a su turno, explicó que “esta obra es del Ministerio de Seguridad, mientras que nosotros, desde el Ministerio de Infraestructura, a través de convenio de colaboración, tenemos la responsabilidad desde la Secretaría de Infraestructura sobre inspecciones y seguimiento de la obra”. “Esto está circunscripto en el marco de Plan Maestro de Desarrollo Plurianual de Jujuy, que en su momento el gobernador Gerardo Morales anunció; en ese momento algunos decían que era una propuesta muy ambiciosa y que no se iba a cumplir”. En este sentido, el funcionario remarcó que “el Complejo Penitenciario de Chalicán es una clara prueba de que se cumple las cosas cuando hay un objetivo y una decisión, y cuando todos trabajamos sinérgicamente, en este caso, tanto el Ministerio de Seguridad como Infraestructura e incluso Hacienda, quien es el que hace los pagos”. En cuanto a los avances de las obras, Stanic evaluó: “las obras están progresando a buen ritmo; estamos intentando ganarle al periodo de lluvias, y lo estamos logrando, seguramente que cuando empiece la temporada estival, se avanzará en el interior del edificio para no detener su progreso”. “Queríamos que vean cómo están las obras por sí mismos y en un futuro, cuando el Penitenciario esté mucho más avanzado, hay un compromiso de encontrarnos nuevamente para mantenerlos informados de la evolución de esta magna obra”, compartió hacia los trabajadores de prensa finalmente el ministro de Infraestructura. José Suarez, secretario de Infraestructura del MISPTyV, detalló en la ocasión que “hoy las obras cuentan con más del 50% de progreso y se espera que hasta fin de mes sea del 56%”. Asimismo, amplió que “este porcentaje implica que todo lo que es estructura y hormigón, plateas, bases y tabiques de hormigón, ya esté casi a un 90% de ejecución y estamos próximos a empezar lo que es el techado de las unidades colectivas donde van a estar alojadas los internos”. “Los avances están 10 puntos arriba de la curva y eso nos favorece ya que hemos pasado lo que fue el peor periodo de lluvia, a principio de año”, resaltó Suarez, junto a que “con la ejecución de los ítems de estructuras y llenado de hormigón, que es la parte que más dificultades presenta cuando se ejecutan excavaciones y movimientos de suelo, superamos complicaciones que se pudieron dar si sufríamos el periodo de lluvias, pero por suerte no lo pasamos y pudimos avanzar en gran parte”.