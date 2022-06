Abra Pampa: se estableció la causa del deceso de una bebé

Jujuy al día® – Luego del examen realizado al cuerpo de la menor de 3 meses que murió en Abra Pampa, forenses determinaron cuál ha sido la razón de su deceso.

Fuentes consultadas por nuestro medio indicaron que la pequeña de 3 meses de edad falleció producto de una “muerte súbita”.

La bebé murió el martes pasado en la mañana en un domicilio de Abra Pampa.

La joven madre al notar que la niña no reaccionaba llamó de inmediato al SAME quienes al llegar al domicilio realizaron maniobras de reanimación pero lamentablemente no pudieron salvar a la menor.

Su progenitora habría señalado que su hija hacía días que se encontraría enferma, presentaba fiebre y dolor de garganta.