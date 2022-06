Gerardo Morales entregó fondos por 31 millones de pesos para la conservación de bosques nativos

Jujuy al día® – El Gobernador Gerardo Morales entregó fondos a productores beneficiarios de la ley 26.331 de presupuestos mínimos de protección de los bosques nativos.

El Gobernador Gerardo Morales entregó $31.263.878 a 108 beneficiarios por la convocatoria 2021 de la Ley de Bosques Nativos. Fueron 51 planes de manejo sostenible, 43 planes de conservación, tres planes de manejo y conservación y 11 planes de formulación. El monto corresponde a los fondos obtenidos en la convocatoria 2021 más los intereses generados por la retención de estos recursos hasta el momento de la transferencia a las provincias.

Gerardo Morales valoró la implementación de la norma a la que consideró “una herramienta fundamental para el manejo sustentable de nuestros bosques”.

Recordó que en su carácter de senador nacional participó en la redacción de la Ley de Bosques “que fue consensuada por las distintas fuerzas políticas, pero nunca logró completar el porcentaje presupuestario que tiene previsto”.

El mandatario ponderó la decisión política de “abrazar el concepto Jujuy, provincia Verde”, marco en el que el estado provincial lleva adelante una serie de acciones tendientes a cuidar el medioambiente y en las que se destacan iniciativas relacionadas a “la transición hacia el cambio de la matriz energética, bajo la consigna de cuidar el planeta y combatir el cambio climático”, sostuvo.



Ponderó los proyectos de energía solar y los vinculados al desarrollo del litio, que sumados a la explotación de los minerales críticos “son el camino hacia a la electromovilidad”, puntualizó, y marcó especial atención en la lucha contra la deforestación y en el manejo de los residuos sólidos urbanos.



Morales destacó que Jujuy sea una de las dos provincias argentinas que menos deforestó, lo que “nos califica bien frente a la Ley de Bosques y para el fondo Verde del Clima”, subrayó y remarcó que “buscaremos la distribución justa de los fondos”, particularmente “para las provincias más esfuerzos hacemos para el manejo sustentable de nuestros bosques”.



Por último, valoró el crecimiento en el número de beneficiarios de los fondos para el cuidado de los bosques que paso de 68 al inicio de la gestión a 108 en la actualidad, “lo que reafirma la conciencia del cambio cultural en el manejo responsable y sustentable de los bosques y la lucha contra el cambio climático”.



Acompañaron el vicegobernador de la provincia Carlos Haquim, la ministra de Ambiente y Cambio Climático María Inés Zigarán, la secretaria de Biodiversidad y Desarrollo Sustentable Estefanía Sánchez Cuartielles, el director de Bosques y Manejo y Uso de Suelo Oscar Únzaga, legisladores y legisladoras provinciales.

Al respecto, la ministra de Ambiente y Cambio Climático expresó que se siente complacida de entregar los fondos de la convocatoria 2021, para los que Jujuy cumplió con las disposiciones necesarias.



“Jujuy es una de las dos provincias que recibe estos fondos, y esto tiene que ver con la decisión política activa en materia ambiental, particularmente respecto a conservación y de manejo sustentable de bosques nativos; para construir una provincia verde y esto lo hacemos bajo el liderazgo del gobernador. Tiene que ver también con la capacidad de gestión para fortalecer los equipos, por lo que agradezco a la Unidad de Gestión de Bosques Nativos, el equipo técnico que trabaja para hacer posible esto; y fundamentalmente tiene que ver con el compromiso de las y los productores, por el trabajo de conservar y manejar bisques de manera responsable, garantizando que podamos cumplir con los procedimientos administrativos. Este logro es una construcción colectiva”, indicó.



La provincia de Jujuy viene dando fuertes debates en el Consejo Federal de Ambiente, y uno de ellos es por bosques nativos, porque se reclama al gobierno nacional una distribución más federal de los fondos, y una modernización de la Ley de Bosques, para incorporar otros criterios en el sistema de distribución de fondos, como el componente de biodiversidad como factor importante para su valoración. Y, desde la perspectiva de cambio climático se incorpore la capacidad de captura de carbono de los bosques.



“Creemos en esto porque estamos en un contexto de cambio climático que nos reclama acciones urgentes de acción climática, y porque este reconocimiento nos brindaría la posibilidad de analizar otros fondos de financiamiento para los bosques nativos. Nuestro reclamo es que no se destinan los fondos necesarios para la conservación de los bosques. Por eso ratificamos nuestro compromiso para seguir trabajando en la conservación y manejo responsable de los bosques; nuestros equipos van a seguir trabajando, avanzando en mejoras de los procedimientos y propuestas para la aplicación de esta Ley, más allá de que la provincia recibe los fondos, entendemos que los bosques argentinos son patrimonio de todas las personas, y trabajamos en un sentido federal para eso. Es nuestra responsabilidad en el contexto agudo de crisis climática; esta es una estrategia para avanzar en una transición justa hacia la sostenibilidad”, finalizó.



Por su parte, la secretaria de Biodiversidad Estefanía Sánchez Cuartielles expresó que los fondos de la Ley de Bosques llegan a la provincia por el gran compromiso de las y los productores que presentan los proyectos y las certificaciones de acuerdo a las disposiciones de la Ley.



El total de superficie de bosque favorecida es de 387.505 ha, entre ellas 121.967 ha de categoría roja, 144.037 ha categoría amarilla y 32.829 ha de categoría verde. La ley tipifica a los bosques en tres categorías de conservación:



-Categoría 1 (rojo): áreas destinadas a conservación, donde se pueden realizar tareas como turismo, investigación o recolección de productos forestales no madereros (como miel, flores, frutos, humus). Incluyen las áreas protegidas provinciales y nacionales.



-Categoría 2 (amarillo): áreas destinadas principalmente al manejo y aprovechamiento del bosque para la obtención de productos forestales madereros (por ejemplo, madera aserrada para muebles o postes, leña, carbón) y no madereros.



-Categoría 3 (verde): áreas que podrían ser transformadas total o parcialmente para establecer cultivos y otros usos de la tierra, realizando previamente un estudio de impacto ambiental.



El Fondo Nacional del Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos establecido por la ley 26331, compensa a los titulares de las tierras en cuya superficie se conservan bosques nativos, por los servicios ambientales que estos brindan. El beneficio entregado consiste en un aporte no reintegrable, generando la obligación de los titulares de realizar y mantener actualizado un plan de manejo y conservación de dichos espacios.



La provincia posee 1.095.634 ha de bosques nativos. Los fondos de la Ley de Bosques nativos representan un incentivo muy importante en materia de conservación en un momento donde los bosques juegan un rol central en la lucha contra el cambio climático.