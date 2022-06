Dólar Contado con Liqui: ¿está barato o caro?

Esta semana, en términos nominales, el dólar llegó a máximos históricos. ¿A cuánto debería cotizar el dólar Contado con Liqui?

En la última semana, el dólar subió un 14%, medido a través del Contado con Liqui. ¿Se despertó? ¿Cómo influye el contexto global? Quedate hasta el final que te explico todo.

Esta semana, en términos nominales, el dólar llegó a máximos históricos. Si uno considera los $190 que tocó en octubre de 2020 y los ajusta por inflación, el valor en términos reales sería de $323.

¿Por qué se dio semejante suba en los últimos días? Principalmente por el desarme que hubo en los bonos CER, que ajustan por inflación. Al generarse tal desconfianza y haber rumores de incapacidad de pago, el dólar ofició como refugio frente a los inversores.

Pero no son solo factores internos los que influyeron. El contexto internacional no ayuda. La Reserva Federal subió la tasa 75 puntos básicos, la cifra más alta desde 1994. Esto generó una apreciación global del dólar y, en consecuencia, una devaluación en las economías emergentes.

Dólar Contado con Liquidación: ¿Está barato o caro?

Si uno analizara la base monetaria en relación al dólar Contado con Liquidación, la conclusión sería que el dólar quedó atrasado.

La tranquilidad inicial del dólar en 2022 se debió a cuestiones relacionadas al acuerdo con el FMI, las liquidaciones del campo favorecidas por los precios internacionales y la oportunidad del Carry Trade, aprovechando las tasas en pesos para luego volver al dólar.

Vale aclarar que el Carry Trade es una inversión que funciona hasta que deja de funcionar de un modo muy abrupto, tal como vimos en los últimos días. ¿Por qué? Simplemente porque el dólar subió, en pocos días, lo que se genera de ganancia en varios meses con la tasa en pesos.

Pero la calma del dólar se terminó. No es trivial que una inversión “segura y tranquila” como los bonos CER hayan tenido semejante caída. Y este fenómeno se ve traducido en todos los frentes: la brecha cambiaria volvió a subir, los bonos en dólares están en mínimos históricos y la inflación no cesa.

Argentina sigue envuelta en los mismos problemas de siempre: déficit fiscal elevado, poca confianza, medidas proteccionistas y parche sobre parche.

Además, esta semana salió el dato de inflación mensual de mayo: 5,1%. De esta manera, el anualizado de los últimos 12 meses totalizó un 60,7%, récord desde 1992. Los servicios de salud y transporte fueron los que más aumentaron, seguido por los alimentos. Obviamente, estas subas golpean más a las clases medias y bajas.

Ahora pareciera ser que hay un nuevo enemigo a quien culpar por la inflación: la guerra entre Rusia y Ucrania. No voy a negar que el conflicto pone presiones alcistas sobre la energía y los alimentos. Eso es una realidad. Pero cabe destacar que todos los países latinoamericanos (para no comparar con los europeos) tienen una inflación considerablemente baja, salvo Venezuela y Argentina. Curioso, ¿no?

Por su parte, el riesgo país superó los 2.100 puntos, marcando un nuevo récord desde que se reestructuró la deuda en 2020.

En este contexto, el BCRA decidió elevar la tasa de interés de referencia al 52% anual, siendo la sexta suba en lo que va del año. ¿Cuál es el objetivo? Enfrentar la inflación y evitar la dolarización. ¿Será efectivo? Probablemente tenga algún efecto a corto plazo. Pero si no se resuelven los verdaderos problemas, la situación se agravará drásticamente en los próximos 12 meses.

En Argentina, el dólar no tiene otro destino que seguir al alza. La inflación no se toma un respiro y los políticos creen (o fingen creer) en medidas que no solucionan los problemas de raíz. Así nos va.

Miguel Boggiano

