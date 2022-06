Todos los fuegos: el factor silenciado para saber hacia dónde va el dólar (y la economía)

El Gobierno, parece, pondrá un freno en a la sangría de dólares por importaciones. Pero existe otro interrogante que buscará ser solventado dentro de tanta incertidumbre.

Jujuy al día® – A no engañarse. La mirada se concentra, toda, en la evolución (o involución) de la cantidad de reservas que maneja el Banco Central. El dato que debe mencionarse no es sólo la venta de u$s 140 millones que la entidad resignó ayer, sino la enorme masa de importaciones que totalizó mayo, alrededor de u$s 7.500 millones.

El primer registro es que el Gobierno, parece, pondrá un freno en esta sangría. El nivel de importaciones buscado para junio irá lógicamente hacia abajo, en primer lugar, recortará, dicen en los despachos, hasta los u$S 6.000 millones y para ello el Palacio de Hacienda apunta a instrumentar una serie de controles por ventanilla que podrían reforzarse con el heterodoxo método de los telefonazos.

La versión oficial de esta maniobra es que se pondrá el foco en las licencias automáticas, sobre todo de aquellos sectores que no contribuyan a la actividad económica de forma directa, y cuya merma en la actividad, a partir de contar con menos divisas, no comprometa demasiado esa dinámica.

Lo no dicho

Pero existe otro interrogante que buscará ser solventado dentro de tanta incertidumbre: una especie de versión extraoficial que recorre la nave del S.S. Desequilibrio por dentro. ¿Qué porcentaje de lo que importan las principales empresas del país deja una parte de los dólares oficiales en el exterior? Dicho de otra forma: ¿qué nivel de sobrefacturación de importaciones goza de buena salud entre aquellas empresas que lo toman como un mecanismo de giro de utilidades al extranjero?

Para ponerlo en criollo. Una operación de sobrefacturación de importaciones implica que los bienes importados son valuados por arriba del valor real con el objeto de transferir más divisas al exterior. Esas divisas son, por supuesto, las que obtienen estas compañías a un tipo de cambio oficial.

La lupa y después

Hay más interrogantes: ¿qué posibilidades tiene el Gobierno de detectar si un insumo provisto por una determinada casa matriz a una subsidiaria que tiene actividad en Argentina está sobrefacturado?

En este sentido, y en función de lo planteado más arriba, hay quienes hacen esbozos. Uno de los más transitados, es que, además de los pagos de la energía y un “efecto precio y cantidad” en el número de importaciones y como parte del boom importador, cabría preguntarse por otro elemento relevante.

En realidad, son dos incógnitas entrelazadas, una especie de monstruo de dos cabezas, cuyas respuestas derivan, a su vez, distintos escenarios.

1-¿Qué puede ocurrir si la sobrefacturación de importaciones continúa?

2-¿Qué ocurriría si, como parece, este mecanismo tiene fecha de vencimiento a partir de la caída en el nivel de reservas?

Hacia dónde va el dólar

La respuesta a la primera pregunta se conecta atentamente a los niveles de salida de dólares de las reservas. De continuar el fast-track de dólares oficiales que probablemente estén conteniendo una sobrefacturación de las importaciones importante, entonces se aceleraría la salida de dólares de las reservas, con el consiguiente deterioro en las condiciones financieras, suba del riesgo país ante la desconfianza que genera este escenario, caída de la posibilidad del Gobierno de seguir financiándose en el mercado de deuda en pesos.

La segunda pregunta, tiene otra respuesta. De cortarse este “sistema”, las empresas tendrían menos incentivos para hacer seguidismo, en rigor, muchas de estas compañías tendrían que recurrir a los dólares financieros al clausurarse la ventanilla de los dólares oficiales, y esto podría decantar en futuras subas. Es decir, agotado el “modelo” anterior, se subirían a uno nuevo.

Cripto Tendencia

Antes de terminar un dato más. Muchas empresas que sobrefacturan importaciones, traen esos dólares posteriormente a través del mercado del CCL. Esta es la explicación por la cual existe una amplia oferta que, a contramano de la inflación, mantienen los valores relativamente estables.

Por supuesto el ejercicio no es excluyente. Quedan al margen la catarata de medidas cautelares que los jueces de primera instancia otorgan ante reclamos de importadores por hacerse de los dólares para concretar operaciones. También, el afán de numerosas empresas por acumular stock de insumos que se pagan en dólares oficiales.

Julián Guarino

