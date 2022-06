Maltrato animal en Jujuy: denunciaron que mataron a machetazos a un perro en Los Alisos

Jujuy al día® – A través de las redes sociales, un grupo de voluntarios que trabaja en contra del maltrato animal, postearon en su perfil, una denuncia de un terrible hecho del cual fue víctima un perro.

Se trata del caso de Lacky, un perro de color negro, que tenía unos 10 años y fue brutalmente asesinado a machetazos, según señalan, el pasado 27 de mayo.

El posteo completo dice textualmente lo siguiente:

“JUSTICIA PARA LACKY ‼️

Barrio El Tunal en Los Alisos !!

Se comunica un nuevo caso estremecedor de maltrato animal esta vez en los alisos ocurrido el día.27 de Mayo del 2022 … en horas de la mañana el o los asesinos mataron a Lacky un perrito negro macho en recuperación de 10 años de edad, su trágica muerte fue con crueles torturas previas que le infringieron a Lacky que se ve por los rastros que quedaron marcados en la tierra que trato de huir y no pudo hacerlo, toda su familia se encuentra muy consternada y atemorizada al igual que los vecinos de la zona, que temen decir más datos fidedignos de los asesinos. Reparese que Lacky era un perro con sus años encima, dócil y amigable por lo que no pudo haber motivos que hayan justificado la forma en que lo torturaron y masacrado, lo mataron a machetazos como se puede ver en la foto. Este nuevo hecho provoca mucho dolor a quienes a diario defendemos los derechos de estos seres no humanos sin voz . Necesitamos de la colaboración de la sociedad en general para repudiar esta brutalidad ya sea dando la información de que tengan conocimiento y o difundiendo este lamentable hecho a fin de pedir justicia por Lacky se aclara también que se ha realizado la denuncia correspondiente por parte de nuestra compañera de nuestro grupo proteccionista a fin de llegar hasta las últimas consecuencias, y evitar más hechos salvajes. También se informa que se decidió realizar la denuncia habida cuenta que en días anteriores y posteriores al asesinato de Lacky hubieron envenenamientos a varios animalitos de la zona hechos que no pueden seguir repitiendose!

La denuncia fue radicada en el Destacamento Los Alisos

Muchas gracias al Oficial Principal Mamani Rene

Pedimos al ayudante de Fiscal Dr Beller que nos ayude , a que su intermedio sea más rápida la investigación del asesinato de Lakcy ..por favor !!