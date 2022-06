La delegación jujeña fue protagonista en Catamarca

Jujuy al día® – Finalistas y campeones en el Regional de Catamarca. La delegación de la Asociación Jujeña de Tenis fue competitiva y logró un importante protagonismo en el certamen con puntos para el ranking de la Asociación Argentina de la especialidad.

El balance es muy positivo, primero por la cantidad de chicos que viajaron desde Jujuy, una delegación de 17 jugadores se trasladó en una combi y otros jugadores fueron con sus padres totalizando 21.

La delegación fue acompañada por Martín Montalbetti, encargado del Departamento de Menores de la Asociación Jujeña de Tenis quién remarcó las buenas actuaciones de los competidores.

Sucede que en todas las categorías, Jujuy tuvo finalista y campeones, lo que dejó un saldo muy positivo, también un campeón de second chance, estuvieron a la altura de las circunstancias producto del trabajo diario que hacen en sus respectivos clubes.

Los jujeños vuelven a los entrenamientos con miras al Nacional que se jugará en la vecina provincia de Salta en la primera semana de junio, también será un Nacional, por lo que al ser cerca, se estima que serán más los tenistas que van a competir.

Pero una semana antes, también en Salta, estarán compitiendo en el primer circuito Cosat, Confederación Sudamericana de Tenis, con puntos ITF para el ranking internacional. Una buena medida para los de la Asociación Jujeña de Tenis.

Resultados

En categoría sub 10 Mateo Flores finalista en singles y campeón de dobles, en sub 12 Tomás Oroza fue campeón en singles y campeón en dobles junto a Luciano Gómez. En sub 14 Gian Poccioni fue finalista en singles y finalista en dobles junto a Alessio Greppi, Valentino Ancasi fue campeón de dolbes junto al salteño Valdecantos, mientras que en sub 16 Justino Pfister fue finalista en singles y finalista en dobles junto a Sebastián Quaglia. En sub 18 Maximiliano Gómez campeón de second chance, Juan Ignacio Luccione campeón de dobles.

Entre las damas, en sub 12 Camila Martínez y Mía Denis finalistas de dobles, en sub 14 Valentina García Escudero finalista de singles, Emma Giulianotti fue finalista en singles second chance, en sub 16 Josefina Gómez campeona de dobles y campeona en singles second chance y Valentina García Escudero fue campeona de dobles.