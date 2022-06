Qué es lo más frecuente y lo más raro que los jujeños olvidaron en un taxi

Jujuy al día® – En una entrevista con nuestro medio, Mónica Bertolone, referente de la Asociación de Choferes de Taxis, habló sobre los descuidos de los pasajeros que olvidan sus pertenencias en el interior de las unidades.

Comentó que fue lo más “increíble” que encontraron en el asiento trasero de un vehículo.

Mónica Bertolone expresó “miren, dejan un montón de cosas, la gente es bastante descuidada”.

Sobre lo más frecuente que olvidan los pasajeros, señaló “celulares, dinero, mercadería, ropa, entre otras cosas hemos encontrado”.

“Es muy complicado el trabajo del taxista, porque baja un pasajero y sube otro, no tenemos la costumbre de revisar el vehículo cuando se baja el pasajero. Muchas veces nos tildaron de ladrones, que nos vamos con las cosas, y por ahí no nos damos cuenta realmente, pero, como dije siempre, somos choferes no niñeros de la gente, cada uno se hace responsable de las cosas que lleva”.

“En muchas oportunidades, se pudo devolver los celulares, dinero, mercadería, pero de eso poco se habla, se habla de lo malo; o supuestamente malo, pero no de las cosas que logramos devolver”.

Habiendo señalado los objetos más frecuentes que olvidan los pasajeros, JUJUY AL DÍA® consultó a la taxista sobre el hallazgo más inusual.

Bertolone comentó “un día se dejaron olvidado un bebé dentro del auto”.

Se explayó diciendo “fue el año pasado. Una señora en la parada de Necochea y Belgrano, se acercó a un taxi y le dijo al chofer que lo sucedido y que no recordaba en qué auto se había subido, ya que por bajar las cosas, dejó a su bebé durmiendo en el asiento de atrás”.

“Afortunadamente, al avanzar unas cuadras, el chofer se dio cuenta del bebé, y se dirigió a la comisaría más cerca ya que no tenía radio para comunicarse con base y avisar que tenía una criatura en el asiento de atrás. Esto fue lo más ‘loco’ que nos enteramos que pasó en un taxi”, concluyó.