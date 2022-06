No somos Borgen, ni Noruega: Argentina no se merece Vaca Muerta

Jujuy al día® – La novela del gasoducto Néstor Kirchner deja en evidencia todos los problemas que tiene el país. El modelo del país nórdico, el paralelismo con la serie de Netflix y los dos billones de dólares que pueden quedar enterrados.

No nos merecemos Vaca Muerta. El despido de Matías Kulfas, el comunicado erróneo del propio ex ministro (confundiendo el espesor de los caños del gasoducto, con lo cual parecía que hablaba de la chapa de un submarino), el griterío de Cristina diciendo que había otra empresa nacional que podía producirlo (y Laminados Industriales que aclaró, luego, que no podía), etc, etc, etc.

Pero empecemos por el comienzo: en la temporada cuatro de Borgen, la serie danesa, Birgitte Nyborg vuelve a la política ahora como canciller de Dinamarca. Hay alusiones directas a la mafia rusa, a la invasión a Ucrania, al chantaje energético de Putin y a los oligarcas rusos. Pero el conflicto central el otro: descubren yacimientos petroleros en Groenlandia.

Aunque todos intentan comparar Borgen con la política local, es en vano hacerlo: en los primeros capítulos el conflicto sucedía porque un primer ministro compraba un vestido con una tarjeta de crédito oficial (aquí cualquier Jefe de Prensa municipal se lleva cien mil dólares sin problema). Ahora el conflicto sobre el petróleo es el respeto a la ecología.

Pero hubo otro país que encontró petróleo en el Mar del Norte y fue Noruega. En la Navidad de 1967 se descubrió el yacimiento de Ekofisk, uno de los más grandes del mundo. Noruega tiene 5,4 millones de habitantes y la mayoría de las parejas suelen tener su primer y único hijo después de los cuarenta años. Los noruegos, pensando en su futuro, crearon el Fondo Noruego del Petróleo, promovido por la Comisión de Pensiones (algo parecido a nuestro ANSeS, pero sin La Cámpora).

Gracias a los sucesivos depósitos y a los rendimientos generados por las inversiones, en 2017 el Fondo tenía activos por 900 mil millones de dólares. Pudieron reducir el 50% el impuesto a la riqueza y el impuesto sobre la renta de los trabajadores. Hoy en día -según el Norges Bank Investment Management, que administra el Fondo- es dos veces mayor que los ingresos petroleros futuros estimados por el gobierno. Este prohibió utilizar los recursos del Fondo para equilibrar el gasto público y los ayudó a controlar la inflación. O sea (y perdón por el mal gusto de las mayúsculas) NO SE GASTARON LA PLATA.

Vaca Muerta representa la segunda reserva mundial de gas no convencional y la cuarta mundial de petróleo no convencional. Solo hay una mayor de sale gas en México y tres de petróleo en Rusia, Emiratos y Libia. Según el experto energético Emilio Apud, si no la explotamos en los próximos cuarenta años dejaríamos “enterrados” el equivalente a 2 billones de dólares. Podríamos pagar 45 veces la deuda con el FMI.

De estar operativo el hasta ahora ilusorio gasoducto Néstor Kirchner el país podría ahorrar unos 5.000 millones de dólares de importaciones. Aunque el juez Rafecas está tomándose las cosas en serio, acelerando la causa y asesorándose con técnicos del área, ya se duda de que el Gobierno llegue con esta obra al próximo invierno.

El prejuicio de Cristina hacia Techint (que construyó durante su Gobierno anterior varios gasoductos) llego al ridículo de proponer que en lugar de darle los dólares al fabricante de tubos para que importe la materia prima, lo mejor era reclamarle que instale una laminadora y produzca localmente la chapa. Inauguró de este modo lo que podría llamarse “inversión obligatoria o compulsiva”. Como todo el mundo sabe, traer una laminadora, instalarla y que empiece a producir es cosa de pocos días. La crisis del gasoducto llevó a que, por imitación, nadie quiera poner el gancho en nada.

“En esta área no nos olvidamos que el todopoderoso Julio De Vido terminó preso. Nadie se anima a ponerle el gancho a una licitación en este contexto y con ese antecedente”, le dicen a Clarín funcionarios de todos los gabinetes de Cristina.

Vaca Muerta está a un mes de quedarse sin capacidad en su red de oleoductos para sacar el combustible de Neuquén rumbo a las refinerías o a un puerto de exportación. Nadie invierte por más que tenga acceso al dólar si no tiene el camino para vender su producción.

“En gas ya sabemos que hay que esperar a que se construya el gasoducto Néstor Kirchner, pero no entendemos que están esperando para ampliar los oleoductos que tiene Oldelval”, le dijo al diario Río Negro el secretario general de Petroleros Privados, Marcelo Rucci. Oldelval es una red de oleoductos que puede llevar 50.000 metros cúbicos diarios y hoy transporta 48.000. Las petroleras estiman que en un mes esa cantidad estaría al tope.

“Nos estamos perdiendo una oportunidad histórica con estos precios del petróleo -sostuvo Rucci- pero la ampliación de los oleoductos esta trabada porque las empresas reclaman la extensión de la concesión que vence el año que viene y pasan y pasan los meses”.

La colonización de Cristina sobre el área energética es total. Hasta el secretario de Energía, Darío Martínez, que venía haciendo equilibrio entre Alberto y Cristina porque quiere ser gobernador de Neuquén, terminó inclinándose sobre el kirchnerismo.

El poder se ejerce desde la subsecretaría de Energía Eléctrica a cargo de Federico Basualdo. El ENRE y el Enargas también están manejados por el cristinismo: María Soledad Manín y Federico Bernal. Además, YPF está presidida por Pablo González, cercano a Máximo.

Jorge Lanata

