El Caballo de Troya de vidrio del Presidente

Jujuy al día® – Hay un caballo de Troya al revés. Es un ardid que no se encubre, que es transparente, que deja traslucir la agresión de los chacales come cerebros que habrán de asaltar a los habitantes adormecidos para someterlos con sus petrificadas lenguas bífidas. Esos depredadores no se esconden. Por el contrario ostentan sus estandartes.

Los expatriados de Cuba y de Venezuela fueron atacados por la verborragia cuadriculada del Primer Mandatario Argentino, que defendió a los dictadores y omitió a los ensangrentados de las mazmorras, a los asesinados por los narco-jerarcas, a los perseguidos y a todos aquellos a los que les expropiaron la libertad.

El Caballo de Troya transparente está entre nosotros, y está a la vista de todos.

No simula sus descabelladas teorías móviles, anacrónicas, y cómplices discursivas de las dictaduras.

El Presidente aseguró que «definitivamente» hubiera querido «otra Cumbre de las Américas», ya que «el silencio de los ausentes» lo «interpela».

La mutación permanente en la jerga presidencial es otro síntoma evidente.

Señaló Homero: “Las palabras vacías son malvadas”.

Es que las palabras vacías están llenas de sentido, o de sinsentido, pero producen efectos tangibles. Es necesario inspeccionar el léxico político, porque cuando no se dice nada, se enuncia mucho, y cuando se enuncia una vez una cosa y al instante siguiente otra completamente antagónica a la anterior, el zigazgueo también es altamente elocuente.

La antilengua como explica Italo Calvino es la falta de un verdadero contacto con la vida.

Hablar sin decir nada también es decirlo todo.

En la antilengua explica Calvino, los significados son continuamente eludidos.

Son significantes vacíos.

Y por encima del primer mandatario prevalece la antilengua de la amazona que conduce al caballo Troya de vidrio presidencial; la vicepresidenta. Ella transparente también en sus intenciones: liberarse de toda culpa y cargo que pudiera corresponderle.

¿Por qué una persona de lengua tan ágil como la vicepresidenta también es partícipe paradójica de la antilengua? Porque no resuelve. Dice sin decir, porque emite acusaciones y designa culpables. Pero vuelve inhábil a su ungido para la presidencia, y con esa decisión, se disuelve también ella en la inutilidad de una interna que rompe al gobierno.

El equino delegado en el poder formal no solo cabalga en el exterior vociferando en favor de las tiranías. Opera fronteras adentro de la Argentina agraviando con el índice levantado jineteado por la amazona conduciendo rumbo colisión contra la justicia, aunque no termina de lograr la demolición pretendida.

Cegados por la avaricia de poder, o de dinero, o de impunidad, quienes conducen soslayan al resto.

Los chacales del caballo de Troya transparente, no aguardan a la noche para emboscar al resto. A plena luz, y -en rigor- cuando cae el sol también, aplican sus dentelladas sin camuflarse.

La inquietud brota en cualquier parte y estalla aquí y allá.

Una persona que circulaba en bicicleta en la ciudad de Cipolletti mató a un perro de un tiro. El perro le ladró como tantas veces ocurre y entonces, el ciclista lo liquidó en un instante.

Lo informó el Diario de Río Negro. Parece una circunstancia menor, ínfima en relación a todo lo grave y lo gravísimo que ocurre. Sin embargo, resolver a tiros cualquier cosa es un indicio serio.

La violencia está en el aire.

Está en el aire que respiramos en todas partes.

La secuencia general es conocida: inflación creciente ¿Cuál será el límite? Pobreza que se ahonda. ¿Cuál será el límite? Inseguridad que se agrava. ¿Cuál será el límite? Narcotráfico en expansión ¿Cuál será el límite? Y frente a todo ello; demagogias y excusas para todo y para todos.

Hay un problema con los límites. Todo deviene potencialmente ilimitado. Y las circunstancias requieren limitar tantos daños cotidianos.

Ahora se le ha ocurrido a la soldadesca del Caballo de Troya de vidrio, configurar una Corte Suprema ilimitada, precisamente para disolver la división de poderes, configurando un conjunto numeroso de jueces sometidos a sus califas provinciales.

La intención de “cajonear” por tiempo ilimitado en el Senado el proyecto de boleta única es un modelo de conducta visible que se perpetra a cara descubierta.

Se pretende así y de muchas maneras volatilizar la división de poder. Es difícil no detectar que un sector de la política busca un cambio de régimen, desde la democracia, hacia una posdemocracia en la que las jerarquías no se discuten.

El Caballo de Troya “original” determinó el cambio del curso de la guerra. Escondidos los aqueos, sorprendieron a los troyanos y los vencieron.

Estos soldados no se ocultan. No se enmascaran. Las trampas están a la vista de todos. Y aún así, avanzan.

Pero la anestesia popular puede cesar su efecto, puede devenir eclosión.

Las movilizaciones de los piqueteros se multiplican y aumentan cuantitativamente.

La calle habla. Y eso no es antilengua.

Miguel Wiñazki

Fuente