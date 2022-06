Asistencia a familia de Coronel Arias por incendio en su vivienda

Jujuy al día® – La Secretaría de Asistencia Directa y Calidad de Vida, asistió a una familia del barrio capitalino de Coronel Arias debido a los daños materiales causados por el incendio en su vivienda que sucedió días atrás, debido a una deficiente instalación eléctrica.

Durante la primera intervención se atendió a la familia con elementos de limpieza para colaborar el reacondicionamiento de los ambientes.

Después del relevamiento, trabajadores sociales de la dependencia confeccionaron el informe socio-habitacional para concretar la asistencia con mobiliario básico y otros elementos de primera necesidad como camas, colchones, chapas de posición, entre otros, que van a permitir que las personas afectadas puedan retomar su día a día.

En esta ocasión, si bien el siniestro produjo daños de consideración en los bienes materiales, no hubo que lamentar lesiones de consideración en los miembros de la familia.

Ante esta situación y para que no se repita un incendio, desde la Secretaria de Asistencia Directa se recordó a la comunidad a tomar las precauciones necesarias, sobre todo revisar periódicamente las instalaciones eléctricas, especialmente aquellas que no están bien instaladas, no sobrecargar los enchufes, no dejar cargadores de celulares conectados y revisar las conexiones de gas, estufas y otros artefactos. Elementos de llama libre, como braseros o velas no deben quedar desatendidos. Al salir de la casa se deben desconectar todos los aparatos eléctricos, para evitar cortocircuitos.