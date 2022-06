Luis Majul apuntó contra el Gobierno: “Alberto y Cristina, entre la inoperancia y la corrupción”

En un filoso editorial, el periodista de LN+ apuntó con dureza contra el Presidente y la vicepresidenta argentina en medio de la interna en el Frente de Todos

En su habitual columna de opinión en la apertura de La Cornisa, Luis Majul lanzó un fuerte editorial en el que apuntó contra la cúpula del oficialismo y, con gran dureza contra Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Al analizar las principales decisiones políticas que se tomaron en los últimos tiempos, el conductor de LN+, sentenció: "El Gobierno está en caída libre, en medio de una crisis profunda".

El Gobierno está en caída libre, en medio de una crisis profunda. Cristina acusa a Alberto de inútil. Y los hombres del presidente acusan a los chicos grandes de La Cámpora de chorros. Para entender lo que está pasando, es menester detenerse, por unos segundos, en el material que vamos a compartir ahora.

El viernes, Cristina, volvió a humillar al Presidente, en el acto por los 100 años de la creación de YPF:

Minutos después, Alberto, con la palabra devaluada, le respondió con una estrofa de la canción de Spinetta, de 1973, de la época de Pescado Rabioso, titulada “Cantata de puentes amarillos”.

“Aunque me fuercen yo nunca voy a decir / Que todo el tiempo por pasado fue mejor / Mañana es mejor, ah”. ¿La estaba desafiando? ¿Le estaba diciendo que ella representaba el pasado? La cara que puso la vice parecía estar diciendo.

-”Más pelo….no podés ser”.

Hacía 95 días que no se dirigían la palabra. Hasta que Cristina, la dañina, transformó un acto histórico en una auto celebración, con apriete al presidente incluido. ¿Qué apriete? El que ella ejecutó al enrostrarle que no tenía que tratar a los del Grupo Techint como si fuesen amigos.

Que debía negociar a cara de perro su participación en el gasoducto Néstor Kirchner. Que los tenía que obligar a instalar una línea de producción en la Argentina, en vez de importar sus caños desde Brasil. Horas después, el ahora ex ministro Matías Kulfas, quizá el más “albertista” de todos, le respondió a la vice, a través de una radio “amiga”, poniendo bajo sospecha la conducta de los funcionarios de Integración Energética (IEASA) Argentina.

Casi al mismo tiempo, desde la oficina de Kulfas divulgaron una delicada comunicación, en modo off de record. Estos son los puntos principales:

* » Los que no usaron la lapicera como corresponde fueron sus funcionarios de Ieasa. Ellos armaron un pliego de licitación a la medida de Techint y de la chapa que el grupo fabrica en Brasil, de 33 mm de espesor. * “Si en lugar de poner esa especificación hubieran puesto 31mm, como son los gasoductos en Europa, se podría haber provisto caños desde otra firma que produce en Villa Constitución (Laminados industriales SA)”.

El texto con el off tardó minutos en llegar a conocimiento de los funcionarios de Energía Argentina y de Cristina. Y la gente de Energía Argentina respondió, también, a través de un comunicado oficial. Casi en simultáneo, el comunicado fue retuiteado por Cristina con el siguiente agregado:

Muy injusto y, sobre todo, muy doloroso que este tipo de ataques lo ejecuten funcionarios del propio gobierno del Frente de Todos. Lo peor de todo: sin dar la cara, en off, mintiendo y utilizando periodistas. Con errores y aciertos, siempre hablé y actué de frente. Penoso.

Horas después, Alberto le pidió la renuncia a Kulfas. Así, el autor del libro que tanto enerva a Cristina, “Los tres kirchnerismos” se convirtió en el último ministro de la lista a los que el presidente les soltó la mano. En su último acto de rendición.

Los anteriores fueron:

Daniel Arroyo

Ginés González García

Marcela Losardo

Felipe Solá

Juan Pablo Biondi

Sabrina Federic

Nicolás Trotta.

María Eugenia Bielsa, la única que tuvo la honestidad intelectual de admitir que el kirchnerismo robó. Y robó a lo grande.

Ayer a las 21 el gobierno anunció que Kulfas sería reemplazado por el actual embajador en Brasil, Daniel Scioli. ¿Es necesario que te recordemos la cantidad y el contenido de las denuncias sobre hechos de corrupción que todavía pesan sobre él y otros funcionarios de cuando era gobernador de la provincia?

Porque a nosotros nos parece más relevante hablar del desastre que es la Argentina desde que Cristina ungió con el dedo a Alberto. Nos parece un escándalo haber festejado los 100 años de YPF sin gasoil.

Nos resulta imprescindible advertir que, en la provincia de Buenos Aires hay 500 escuelas cerradas y 100 mil estudiantes afectados. Y todo porque el gobernador que grita pero no gobierna, Axel Kicillof, no pudo o no quiso aprovechar el tiempo de pandemia para arreglar y calefaccionar los colegios.

Hace tiempo que venimos advirtiendo sobre la aceleración de la crisis política, económica, social y también de la educación. Hace tiempo que nos venimos preguntando lo mismo que se pregunta hoy en su columna de opinión Eduardo Van der Kooy: si este gobierno puede llegar, así como está, a diciembre de 2023.

Si el creciente deterioro del humor social, con varios millones de argentinos hartos, dañados, tristes y enojados, puede derivar en una crisis todavía más grave. Pero no nos comemos la curva. Sabemos que, un par de días antes de las PASO, los mismos que se acusan de corruptos e inoperantes se van a volver a amigar, para seguir amargándonos la vida, mientras nos empobrecemos y nos embrutecemos cada día un poco más.

Luis Majul

