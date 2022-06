El puma hallado ayer en Palpalá está en el CAFAJU en buen estado general

Jujuy al día® – El Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Jujuy, a través del Centro de Atención a la Fauna Autóctona de Jujuy (CAFAJu) custodia y controla al puma hallado en Palpalá.

Ayer en horas de la mañana un vecino del Barrio Antártida de la ciudad de Palpalá se comunicó con las autoridades y reportó la presencia de un felino de gran porte. El CAFAJU trabajó en conjunto con la Policía y Bomberos de la provincia para intervenir en el rescate de este animal de la fauna autóctona que resultó ser un puma sub-adulto macho que había ingresado en la parte del garaje de su casa.

Inmediatamente se hizo presente equipo técnico y profesional del CAFAJu, efectivos de la Unidad Regional N°8, Personal de Bomberos, y Bomberos Voluntarios, quienes en conjunto procedieron a contener al animal y dormirlo para trasladarlo al CAFAJU para su chequeo veterinario y biológico.

Eduardo Vargas, biólogo del CAFAJu explicó que recibieron la denuncia de que había ingresado un puma en un domicilio particular en Palpalá y acudieron a rescatarlo. Se trata de un puma sub-adulto macho, que ingresó a un garaje y un perro lo contuvo, sin dejarlo salir, hasta que llegó todo el equipo con las herramientas necesarias para capturar al animal.

“Así, lo pudimos sedar y trasladar al CAFAJu donde analizaremos en qué condiciones está y cuál es su comportamiento para ver si es posible una liberación pronta”, agregó el especialista, advirtiendo que a la hora de capturarlo presentaba signos de deshidratación y con muchas garrapatas. A priori, presenta un comportamiento similar al de un animal silvestre, es decir que se presume que no estuvo en contacto con personas anteriormente.

El propietario del domicilio, José Mario Gómez, contó: “alrededor de las 7 de la mañana me desperté por el ruido de los perros lo cual me extrañó porque es raro que ladren tanto en esta zona que es muy tranquila. Cuando me acerqué sentí un rugido y me percaté que era un felino grande, cuando me acerqué más vi los ojos del Puma. Los perros lo contuvieron todo el tiempo. Salí a buscar a los vecinos quienes al principio no me creían y llamamos al 911. Así, vinieron los bomberos y la gente del CAFAJu quienes pudieron ponerle una inyección para que se duerma y se lo llevaron. El trabajo de las instituciones fue muy bueno, nos contuvieron y los especialistas pudieron realizar su trabajo”.

La restitución del puma a su hábitat natural se hará en los próximos 10 días.

Ante situaciones de tenencia ilegal, mascotismo, domesticación, comercialización, caza furtiva o maltrato de fauna silvestre se deben realizar las denuncias a través de las siguientes vías de contacto: [email protected]; (0388) 4249264; (0388) 154564967; (0388) 154565354.