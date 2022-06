Día del Periodista: EL Gobernador valoró la «vocación de informar en momentos difíciles»

Jujuy al día® – El gobernador de la Provincia, Gerardo Morales, encabezó la ceremonia conmemorativa del Día del Periodista, realizada en las instalaciones de Ciudad Cultural.

El mandatario, comenzó el acto saludando a cada uno de los trabajadores de los medios televisivos, radiales y escritos, para luego hacer entrega de plaquetas en reconocimiento a la labor de Celeste Marconiz, del diario El Tribuno; Andrea Miranda, Canal 4; y Matías Barrios, Videotel Palpalá.

Luego ponderó el compromiso de todos los hombres y las mujeres que abrazaron esta vocación, «una tarea que tiene que ver con una forma de vida».

“Pienso que no se puede ser periodista si no se busca la verdad y la justicia y si no se tienen convicciones íntimas sobre valores y principios, así que les deseo en este día lo mejor”, afirmó.

Recordó que el Día del Periodista se instituye a partir de la publicación de La Gaceta en Buenos Aires, el 7 de junio de 1810, por parte de Mariano Moreno uno de los héroes de la Revolución de la Independencia.

“Quiero agradecerles y además felicitarlos por toda la tarea que han tenido en momento difíciles, estamos en la cuarta ola de la pandemia mundial del Covid, que no sé cuándo pasará, pero fue muy importante todo el desempeño que han tenido y esa vocación para llevar la información de la manera más responsable en momento difíciles para la gente del 2020 y 2021″, manifestó.

Posteriormente, señaló que “hemos puesto en marcha una radio FM provincial, luego iremos por la AM y a continuación hay un proyecto más grande y ambicioso y del que todos pueden formar parte, bajo una consigna que es la de escuchar las voces en todas partes, que no sea solo difusión de actos de gobierno, sino que se puedan escuchar todas las voces».

«También tendremos la posibilidad de establecer mecanismos para que puedan ser parte y puedan participar de alguna manera, más allá del compromiso que tiene cada uno de ustedes, los medios y los que ejercen esta función», agregó Morales.

También estuvieron presentes el Secretario General de la Gobernación, Freddy Morales; los ministros de Hacienda y Finanzas, Carlos Sadir; y de Gobierno y Justicia, Normando Álvarez García; el presidente del Bloque Cambia Jujuy de la Legislatura, Alberto Bernis; el secretario de Comunicación de la Provincia, Carlos Guari; y los directores Yanina Carrasco, del área digital; y Matías Angulo, de Prensa de Gobierno.