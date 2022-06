Se conocieron ofertas y proyectos para la museología del Centro Cultural Lola Mora

Jujuy al día® -El acto fue presidido por el gobernador de la Provincia Gerardo Morales y la doctora Tulia Snopek quien, por pedido del mandatario, apoya y acompaña en las acciones culturales como parte de sus funciones de Primera Dama.

También estuvo presente Carolina Ferrer, coordinadora de Proyectos de la Secretaría de Planificación del Ministerio de Infraestructura Servicios Públicos, Tierra y Vivienda.

Tras la puesta en marcha del proceso licitatorio del edificio hoy, se llevó adelante en el Salón Blanco la ceremonia de apertura de ofertas. La escribana Emilce Bártulos fue la encargada de llevar adelante la ceremonia, en la cual se conocieron las propuestas de guión museológico, proyecto museográfico y montaje.

El Gobierno de Jujuy avanza en la propuesta narrativa del Centro Cultural Lola Mora y, con una amplia convocatoria a especialistas en museología de todo el país se le da vida a la última obra arquitectónica de César Pelli, hoy se conocieron las ofertas y propuestas para la museología y museografía.

En la oportunidad, Morales señaló que “esta obra lleva un largo proceso que empezó con una visita que, no sabíamos si íbamos a tener éxito, al arquitecto César Pelli en su estudio y estuvimos cuatro horas hablando de muchos temas, porque era un apasionado por la historia».

Agregó que «es muy importante el rol de Tulia y es por eso hemos separado en dos núcleo de acciones; uno para la obra civil en sí misma que ya hemos hecho la apertura de sobres y pronto vamos a hacer las adjudicaciones a las empresas que más hayan cumplido y ahora un tema que le pedí a Tulia y que ha trabajado en equipo que es el tema de la museología y museografía».

Apuntó que “comparto lo que dice Tulia que tiene que ver con el corazón del centro cultural» y subrayó que «hay mucho que contar de Lola Mora y es realmente ejemplar su trayectoria, los argentinos tenemos que estar orgullosos de tener una artista como ella, pero además no solo en el aspecto de la museología, no solo el museo, no solo las seis etapas que tenemos y también estamos en una tarea importante y en buenas condiciones del proceso importante, sino también en los talleres que van a generar la participación de otros artistas”.

“Veo que el equipo trabajó muy bien y muchísimas gracias Tulia, porque has trabajado mucho tiempo y aquí no llegamos de la noche a la mañana, costó varios años llegar con el proyecto y de llegar con el proyecto ejecutivo también a esta instancia que ha llevado mucho trabajo», expresó.

En tanto, la doctora Tulia Snopek señaló que la museografía del Centro Cultural Lola Mora «es algo tan importante como la construcción civil, porque es el corazón del centro, se trata del cómo y de qué forma se va a contar la historia de la artista».

El Centro Cultural Lola Mora no es solamente un museo rodeado de esculturas, sino que será un lugar en donde se construirá, entre otras cosas, un salón de exposiciones temporarias, en donde los artistas principalmente jujeños, van a poder mostrar lo que hacen.

“El centro cultural una vez concluido será un orgullo para todos los jujeños”, sostuvo. En el Centro Cultural Lola Mora no sólo se podrá disfrutar de la exposición permanente de las famosas esculturas: Los Leones, La Libertad, El Progreso, El Trabajo, La Paz y La Justicia; sino también de un espacio destinado a exposiciones temporales, donde los visitantes podrán disfrutar de proyectos y propuestas de distintos artistas y curadores cuya finalidad es expandir los contenidos propios del museo y conectar con las expresiones del arte contemporáneo.

Dentro del proyecto integral estas exposiciones están previstas tanto en la sala de exposición temporal, el denominado taller, como en los jardines exteriores.

En este punto el equipo del estudio Pelli Clarke Pelli fue muy específico, considerándose parte de esta etapa de evaluación de la mejor propuesta museográfica. La narrativa del museo debe ser acorde a las visuales y el espacio no sólo construido, sino también al aire libre.

En las propuestas de las empresas deberá estar comprendidos e interpretados, sectores de aprendizaje e intercambio, donde los visitantes sean parte del recorrido de forma activa con biblioteca, ludoteca, espacios multimedia, talleres y un sector de servicios.

Asimismo, por ser el Centro Cultural Lola Mora un espacio previsto para certificación LEED, Net Zero, y por enmarcarse en el Plan Maestro Plurianual de Desarrollo y su meta hacia Jujuy Verde Carbono Neutral 2050, el proyecto deberá continuar la revalorización del ambiente que lo contiene: la reserva de biosfera de las yungas jujeñas, para las que también el Lola Mora significará un nuevo portal de acceso, tanto para la ciudadanía jujeña como para la de la región y el mundo. También participó del acto la directora de Turismo, Sandra Nazar.