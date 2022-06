Nueva entrega de créditos para fortalecer a emprendedores de la capital

Jujuy al día® -Se benefició a 24 familias de San Salvador, siguiendo los lineamientos del gobernador Gerardo Morales de fortalecer el polo de emprendedores jujeños.

El ministro de Desarrollo Económico y Producción, Exequiel Lello Ivacevich, encabezó una nueva entrega de créditos Microsol, del Consejo de la Microempresa, por un monto total de $ 780 000, otorgados a 8 grupos de emprendedores de San Salvador de Jujuy.

“Estamos contentos con esta nueva entrega de Microsol en la ciudad capital, sabemos que hay muchos emprendedores que están necesitando acceso a financiamiento para potenciar sus proyectos”, destacó el ministro Lello Ivacevich, durante el acto concretado en el Club de Emprendedores.

En tanto, el funcionario destacó el ideal con el que se trabaja de “cultivar el espíritu emprendedor en todos los jujeños” y llamó a los beneficiarios del Microsol a ser “embajadores de la línea”; “a trasmitir a otros emprendedores sus beneficios y la facilidad de acceso”.

“Hoy necesitamos más que nunca, ante la situación que vivimos, gente que se anime a seguir sus sueños; emprendimientos que generen empleo”, acotó Lello Ivacevich al ponderar que desde el Gobierno provincial se va seguir trabajando en acercarles financiamiento.

En ese sentido, señaló también que los planes de créditos como el Microsol “están teniendo gran impacto, ya que hay muchos que no pueden ir a un banco a pedir un crédito porque no califican o no tienen garantías para emprender”.

“Y si logran acceder muchas veces terminan por frustrar sus emprendimientos porque trabajan para devolver la plata. Eso es lo que tratamos de evitar con esta línea de créditos”, indicó finalmente. Los proyectos beneficiados son para la venta de ropa, de accesorias para celular; para la elaboración y venta de empandas, quesos, carne de cordero; en tanto, se suman despensas, una regalaría, la reparación de electrodomésticos, entre otros.

Del acto participaron, el gerente del Consejo de la Microempresa, Alejandro Bouhid; la coordinadora de Inversión y Pymes, Noelia Portales, la directora de Desarrollo del municipio local, Viviana Gómez, y la directora de Emprendedurismo, Jimena Jurado.