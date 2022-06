“Los resultados de las políticas anti-inflacionarias no están presentes”

Jujuy al día® – En una entrevista con nuestro medio, el Decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu), Javier Martínez, se refirió al importante incremento de la inflación en nuestro país, destacando las distintas percepciones que tenemos de este índice, y la falta de políticas que intenten desacelerarla.

El Decano de la Facultad de Ciencias Económicas expresó “sobre la inflación hay que entender que el Índice de Precios al Consumidor, es un indicador que muestra un promedio ponderado de una canasta de bienes. Ahora, si yo soy jubilado y me han subido mucho los medicamentos, no me es representativo el IPC, porque yo tengo una inflación para jubilados, ese día por el tema de los medicamentos”.

“Los hogares más humildes, se basan mucho más en el rubro alimentos que en turismo, salidas o esparcimiento; no les afecta tanto. Y una clase alta, donde ganan mucha plata y no toda la consumen, tal vez les importe más ver el rendimiento de sus ahorros qué la variación de lo que les cuesta comer, porque no es algo que le cambie la situación; comen todos los días”.

Resaltó “es verdad que las percepciones son distintas; creo que, como Academia podemos contribuir en ayudar a que reconozcamos algunos procesos que son distintos, según dónde uno está ubicado”.

Asimismo, sobre el proceso inflacionario nacional, Javier Martínez expresó “los resultados de las políticas anti-inflacionarias, si las podemos denominar de esa manera, no están presentes, ha aumentado muchísimo la inflación”.

“Hubo, entre otras causas, este año, que nuestros productos, los que compramos y lo que vendemos al resto del mundo, subieron mucho por la guerra y además nosotros devaluamos nuestra moneda constantemente”.

Agregó “cada oferta política tendrá su propuesta para un plan anti-inflacionario, pero hoy por hoy, la verdad, no los conocemos, no podemos opinar. Entonces, estamos en una mezquindad política que hace que, el problema, no se lo esté abordando seriamente”.

Además explicó “Argentina tiene un condicionante muy alto, qué es la situación social. Que si bien, la gente muestra una tolerancia enorme, no da la situación política, a mí entender, para tomar medidas muy drásticas que confronten intereses, sobre todo de los más humildes”.

“A estas personas hay que acompañarlas y asistirlas, pero soltarles la mano es complejo, porque repito hay una demostración cívica enorme, de aguantar, ser pacientes y esperar; ya que los resultados a veces demoran en llegar. Creo que hay que ser un poquito más moderados con los que están pasándola mal”.

“Y de los sectores que más tienen, que se pretenden fijar nuevos impuestos y se resisten, es una cuestión de llegar a acuerdos. Pero la lógica dice que el que más tiene más tiene que soportar la carga del Estado, y el Estado tiene que rendir cuentas a la sociedad, de que no se malgasta. Hay que hacer acuerdos dónde se muestre un Estado responsable ante la sociedad, hablo de Estado y no del gobierno, y aquellos que más pueden soportar, lo hagan, y contengamos a aquellos que la están pasando mal. No es el momento para hacer un ajuste desmedido, porque creo que no están dadas las condiciones”.