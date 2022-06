Inversiones: cuánto gano con un plazo fijo UVA y uno tradicional

El plazo fijo UVA le está sacando una amplia ventaja al plazo fijo tradicional. En los últimos 3 meses el plazo fijo UVA rindió el 17,1% versus el 11,9% del plazo fijo tradicional.

UVA es la Unidad de Valor Adquisitivo actualizable por CER (Coeficiente de Estabilización de Referencia) valor que se actualiza diariamente, elaborado por el Banco Central República Argentina, en función de la inflación del mes pasado, comunicada por el INDEC, tomando el índice de precios al consumidor. Como se informa entre los días 14 y 15 de cada mes, la UVA se actualiza a partir de esa fecha por los 30 días corrientes restantes.

La tasa de plazo fijo la informa el Banco Central República Argentina, en reunión de directorio, cuando fija la tasa de política monetaria para el sistema financiero. Generalmente la tasa de plazo fijo para ahorristas es 1% inferior a la tasa de política monetaria. Las empresas que colocan dinero a tasa de plazo fijo en los bancos tienen, generalmente, tasas inferiores a las logradas por los pequeños ahorristas. Por ejemplo, la tasa Badlar para plazos fijos mayores a $ 1.000.000 rondaría el 45% anual, mientras que la tasa TM20 para plazos fijos mayores a $ 20.000.000 rondaría el 44% anual. Parece ilógico, pero a más oferta de pesos, menos tasa.

La tasa de plazos fijos, en los últimos 12 meses, tuvo la siguiente evolución:

. – Se ubicó en el 37% anual, desde el 31 de mayo de 2021 hasta el 5 de enero del 2022.

. – En esa fecha pasó al 39% anual, este valor se modificó el 17 de febrero de 2022 que subió al 41,5% anual.

. – Después, volvió a aumentar el 22 de marzo del 2022 y subió al 43,5% anual.

. – El 13 de abril del 2022 aumentó al 46% anual.

. – La última modificación fue el 12 de mayo que aumentó al 48% anual.

En el mejor escenario y capitalizando intereses, si un año atrás realizaste un plazo fijo a 30 días, el resultado fue una tasa del 48,9% versus una inflación que estimamos en el 61% anual.

Si realizaste un plazo fijo UVA a 90 días y lo fuiste renovando cada 3 meses, capitalizando intereses, el resultado te dio el 55,9% anual, también por debajo de la inflación del 61%, ya que el plazo fijo UVA toma la inflación por quincena y, por ende, hacia adelante, tiene un premio cuando la inflación comience a descender.

Claramente el plazo fijo UVA le saca ventaja al plazo fijo mensual y a la tasa nominal. La tasa del plazo fijo se ubica actualmente en el 4,0% mensual, mientras que la inflación no bajaría del 5% en los próximos meses.

Un mix de plazo fijo mensual a una tasa del 4,0% y un plazo fijo UVA a 90 días a una tasa que rondaría el 5,7% puede ser una buena opción para ir teniendo liquidez todos los meses.

El plazo fijo UVA, en el trimestre junio-agosto 2021, rindió el 10,7%, muy parecido a lo que pagaba el plazo fijo tradicional. En el trimestre septiembre-noviembre 2021, el plazo fijo UVA rindió el 9,5%, igualando nuevamente al plazo fijo tradicional. En el trimestre diciembre-febrero, el plazo fijo UVA rindió el 9,9%, muy parecido al plazo fijo tradicional. La gran diferencia la vivimos en el último trimestre en donde el plazo fijo UVA rindió el 17,1%, sacándole una amplia ventaja al plazo fijo tradicional, que en tres meses rindió el 11,9%.

El gobierno está en una encrucijada, tiene que bajar la inflación, pero no desea subir la tasa de interés, esto trae como correlato que los plazos fijos UVA tiene un mejor rendimiento que los plazos fijos tradicionales.

El stock de plazos fijos en el sistema financiero suma $ 5.160.219 millones, de ese total solo $ 202.192 millones son plazos fijos UVA, equivalente al 3,9% del total de plazos fijos. Creemos que en los próximos meses los plazos fijos UVA estarán creciendo en el mercado.

Los bancos solo ofrecen plazos fijos UVA a las personas humanas, mientras que no lo hacen para las personas jurídicas. En los últimos tiempos hemos recibido información de algunos inversores que encuentran dificultad para realizar plazos fijos UVA en las distintas entidades financieras. Para los bancos no es cómodo aceptar este tipo de colocaciones, ya que no hay un público ávido por tomar financiamiento ajustable por UVA más una tasa que, en la mayoría de los casos, suma 10% adicional.

El Banco Central República Argentina debería ser más explícito respecto a este punto, ya que, según nuestro punto de vista, los bancos deberían tomar plazo fijo UVA sin límite alguno a todas las personas que se acerquen a sus puertas, algo que en muchos casos no ocurre, o aparecen dificultades para cumplimentarlo.

Conclusión

El plazo fijo UVA le está sacando una ventaja indescontable al plazo fijo tradicional. La gran emisión monetaria hace que la inflación esté tomando mayor velocidad, se comienza a observar una caída en la demanda de dinero, lo que presagia índices inflacionarios más elevados y una tasa de interés que no alcanza a empardar a la inflación.

El plazo fijo UVA cada 90 días, o la modalidad calesita, con un plazo fijo a 90 días, otro a 120 días y otro a 150 días, con renovaciones mensuales a 90 días, lucen como una gran alternativa que le saca amplias ventajas al plazo fijo tradicional.

Salvador Di Stéfano

