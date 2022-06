Fiad criticó la gestión del Gobierno Nacional: «No hay rumbo en ningún área de gobierno»

Jujuy al día® – Durante la sesión informativa en el Senado de la Nación, Mario R. Fiad fue muy crítico respecto a la gestión del Ejecutivo Nacional y le pidió a Manzúr que la salud vuelva a ser una prioridad en la agenda de su Gobierno.

El Senado de la Nación recibió al Jefe de Gabinete, Juan Manzur, quien brindó un informe de gestión de su gobierno en una sesión que se prolongó por más de seis horas.

Al respecto, Fiad expresó: «Celebro que luego de un año se haga presente la figura del Jefe de Gabinete en el Senado. La Constitución Nacional expresa claramente que debe hacerse presente en el Congreso de la Nación una vez por mes, ya era hora».

Cabe destacar, que Juan Manzur, asumió el 20 de septiembre de 2021 y nunca había asistido al Senado de la Nación. El último Jefe de Gabinete en presentarse ante la Cámara Alta había sido Santiago Cafiero en junio de 2021, mientras que un mes después hizo lo propio ante la Cámara de Diputados de la Nación.

Durante su intervención, el legislador jujeño manifestó: «Preocupa la falta de políticas sanitarias del Poder Ejecutivo Nacional. Actúan como si la pandemia hubiera terminado, mostrando claramente que la salud ya no es su prioridad. La salud de nuestros ciudadanos volvió a quedar relegada de la agenda del Gobierno Nacional».

En relación a los dichos del presidente Alberto Fernandez al asegurar que Argentina era uno del países que mejor gestionó la pandemia, Fiad recordó que «mientras miles de argentinos lloraban a sus familiares queridos sin poder despedirlos, el presidente festejaba el cumpleaños de la primera dama en la Quinta de Olivos», y también remarcó la polémica sobre «los vacunatorios vip».

«Lamentablemente, no solo pasa en el aspecto sanitario, sino que no hay rumbo en ninguna otra área de gobierno. La economía está a la deriva, con una inflación incontrolable, la crisis energética está aislando a muchas provincias donde escasea el gasoil y la crisis social con niveles de desempleo y pobreza que están cerca del 50%. Hay un nivel de improvisación que no hace otra cosa que parchar o patear para adelante los problemas reales de la sociedad», sentenció el ex Ministro de Salud de Jujuy.

Por último, el senador jujeño manifestó la voluntad de la oposición de trabajar por un sistema sanitario más inclusivo: «Si quieren verdaderamente mejorar la salud, nosotros como oposición estamos dispuestos, como siempre lo estuvimos, a dar el debate sobre las reformas necesarias para lograr un sistema más inclusivo, equitativo y federal».