Faltante de gasoil: “son horas muertas, improductivas para la Argentina”

Jujuy al día® – En diálogo con nuestro medio, Silvia Ficoseco, integrante de la Cámara de Expendedores de Combustibles de Jujuy, se refirió al marcado faltante de gasoil que sufre la provincia, remarcando el impacto en la producción Argentina y de la provincia.

Además comentó que se habría bajado el cupo para cederlo al centro del país, y que padecen desde hace tiempo, una extra demanda que tiene que ver con los camiones extranjeros que se abastecen en Argentina y en nuestra provincia.

Silvia Ficoseco manifestó que “por ahora no hay buenas perspectivas. Las petroleras todavía no tienen ningún tipo de política para que mejore la situación. Todos vemos que el producto llega a las estaciones de servicio y se acaba en horas, y son muchas las horas que pasamos sin gasoil”.

“Eso genera zozobra en la población, en el productor que lo necesita para trabajar. Reitero, las petroleras todavía, a nosotros, no nos hicieron llegar información de que se vaya a mejorar”.

Sobre las causas que provocan este faltante, comentó “porque en Argentina parece que somos especialistas en apagar incendios, y no ir avizorando lo que se viene. Sabíamos que el mercado de combustible, a nivel internacional, estaba complicado; que el precio del combustible a nivel internacional subió muchísimo, y nosotros en Argentina, al revés de lo que hizo todo el mundo, congelamos el precio del combustible”.

“Ya se sabía de antemano que iba a ir empeorando la situación; y hoy estamos llegando a la zafra, una época donde tenemos un incremento del consumo del gasoil, y el producto no aparece. Esto era lo lógico, se sabía que iba a pasar. Pero bueno, no sé resolvieron las situaciones en el tiempo y de la forma adecuada”.

En relación a la inequidad en el abastecimiento respecto a provincias del centro del país, comentó “toda Argentina es inequitativa. Venimos reclamando está diferencia desde hace tiempo, lo que pasa es que parece que los votantes están en el centro del país,en Buenos Aires. Por eso no sacaron cupo a nosotros, para dárselo al centro del país, y bueno estamos como estamos”.

Silvia Ficoseco expresó “esta es una situación que afecta absolutamente a todos, más allá de las estaciones de servicio; creo que afecta principalmente a la producción, al agro, al transporte. No es bueno para una empresa tener a los camioneros detenidos en las puertas de las estaciones de servicio esperando el combustible, son horas muertas; son horas improductivas para la Argentina. Esto necesita una solución urgente de parte del gobierno nacional”.

Agregó “Las diferencias que tenemos con el gasoil internacional, de cualquier país limítrofe de Argentina, son importantísimas, y esto hace también que tengamos un consumo que antes no teníamos, que es el de los camiones que cruzan por Argentina llevando mercadería hacia los países limítrofes, que hoy cargan sus tanques en Argentina porque les conviene mucho más. Este extra en la demanda también lo estamos sufriendo, pero debería tener una normativa nacional para que se resuelva”.

“Muchos me preguntan porque Bolivia tiene un precio diferencial; también me pregunto porque Argentina no lo tiene para las cargas internacionales. Bueno, son un montón de preguntas que nos tenemos que hacer y un montón de respuestas qué necesitamos de parte del gobierno, de nuestros legisladores, del gobierno nacional principalmente y de la Secretaría de Energía”.