Día Mundial sin tabaco: “hay niños que entre los 7 u 8 años ya empiezan a probar porque tienen fácil acceso al consumo”

Jujuy al día® – En una entrevista con nuestro medio, Ana Otero, médica neumonóloga, se refirió al consumo de tabaco en la provincia, a las edades que se inicia el consumo, y al significado de esta fecha.

La profesional señaló que “todos los 31 de mayo se conmemora en todo el mundo, el día mundial sin tabaco, y el objetivo es tomar conciencia de lo que significa la enfermedad y la epidemia que provoca el tabaquismo, hacer que la juventud, y la gente, tome conciencia de todos los daños que provoca”.

“El tabaquismo, cómo sabemos, es una enfermedad crónica, es una enfermedad terriblemente adictiva y qué afecta tanto a niños y adolescentes como a adultos; no solo el tabaquismo activo sino también el tabaquismo pasivo, por eso también la importancia de este día sin humo de tabaco, porque más de la mitad de la gente está expuesta, sin querer, al humo. Por eso trabajamos en los ambientes libres de humo de tabaco, de esa manera uno evitaría una gran exposición”.

Sobre la edad de inicio en el consumo, señaló “en algunos estudios se ha visto que entre los 9 y los 10 años se empieza, por supuesto que es un consumo intermitente, pero basta con eso, para que después, ya en la adolescencia, entre los 12 o los 13 años es mayor el consumo de tabaco”.

“Hay niños que entre los 7 u 8 años ya empiezan a probar porque tienen fácil acceso al consumo, porque pueden comprar un cigarrillo en un kiosco”.

Por ello aseguró “es importante que trabajemos en implementar la ley nacional anti tabáquica, porque no se vendería a menores y eso haría que no puedan acceder al consumo de cigarrillos sueltos, la ley también hace hincapié en eso, en no vender cigarrillos sueltos. Entonces, un niño de 7 años, no va a tener el dinero para comprar un paquete, por lo que poniéndoles trabas favorece la disminución del consumo. La idea es trabajar para que no empiecen a consumir”.

Para culminar resaltó “el Día Mundial sin Humo de Tabaco es para trabajar sobre la salud de las personas, para que dejen de fumar, ojalá, se pueda revertir con los años y que uno pueda hablar de esto no como una epidemia, cómo lo es hoy”.