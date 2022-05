Casos de Coronavirus en Jujuy: “estamos con una situación un poco más estable, pero sabemos que van a aumentar”

Jujuy al día® – En una entrevista con nuestro medio, el titular del COE Jujuy, Omar Gutiérrez, se refirió a la situación epidemiología provincia, comparada con la nacional, señalando que la misma aun se encuentra estable, aunque sostuvo que al llegar el clima más frio aumentarían los casos de afecciones respiratorias, entre ellas casos de COVID 19.

asimismo, se refirió al porcentaje de personas vacunadas en la provincia, señalando que alrededor del 40% esta vacunado con tres dosis.

Omar Gutiérrez manifestó “a nivel del país han aumentado los casos de COVID, es algo que ya ha reconocido la ministra de Salud de la Nación. Acá en la provincia estamos con una situación un poquito más estable, pero sabemos que van a aumentar, esto es cuestión de tiempo nada más”.

“Los que conocemos la provincia sabemos que todavía no hemos llegado a la época de frío en serio, hemos tenido unos pocos días de frío y conforme vaya acercándose la estación fría, van a aumentar todas las enfermedades respiratorias en general, van a aumentar los resfríos, la gripe, los catarros, las anginas, y dentro de eso también van a aumentar los casos de COVID”.

Sin embargo sostuvo que “la gran diferencia hoy, es el tema de la vacunación. No es lo mismo enfrentar a la pandemia con la vacuna que sin la vacuna. En este sentido, estamos muy bien con la aplicación de primera, segunda dosis, y aquellos que todavía les falte, por favor que lo hagan, pero necesitamos avanzar más con la tercera dosis”.

En Jujuy “tenemos liberada para toda la población, no estamos poniendo restricciones; es más, se ha anunciado hace muy poquito que también se abre la posibilidad de la vacunación con cuarta dosis, aquellos que ya están en condiciones de poder recibirla. En otros lugares del país todavía te piden que te anotes, que saques turno, un montón de cosas que nosotros no pedimos, entonces, en este momento la responsabilidad está en la gente”.

“Les pedimos por favor, si queremos transitar esta nueva ola, que ya se está presentando en el país, sin necesidad de volver a las restricciones, sin tener que estar forzando cierres, ni nada por el estilo, necesitamos que la mayor parte de la población se vacune”.

Respecto a los porcentajes de vacunación en Jujuy, Gutiérrez mencionó “con una dosis ya hemos superado más del 90%, hace bastante tiempo. Con segunda dosis, también estamos en porcentajes muy altos. Con tercera dosis, a nivel país, estamos cerca de un 40%, y Jujuy también está más o menos en ese mismo nivel”.

“Tenemos disponibilidad de vacunas, tenemos los vacunatorios abiertos, disponibles, incluso en el CEPAM se está vacunando de noche, les estamos ofreciendo todas las posibilidades a la gente. El Ministerio de Salud está trabajando intensamente y necesitamos la respuesta de la gente”.

En relación a volver al uso obligatorio del barbijo, señaló “en este momento en particular, no hay ninguna necesidad. En el futuro iremos viendo, conforme la situación epidemiológica te vaya marcando cual es el ritmo de la presentación de casos, sobre todo lo que va pasando con la ocupación de camas de terapia intensiva, la cantidad de casos graves, si es que tenemos que lamentar fallecimientos. Esperemos que no lleguemos a ese tipo de medidas, pero todo va a depender de la respuesta que tengamos de la genterespecto a la responsabilidad en la vacunación”.