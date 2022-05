El SAME Jujuy cumple un nuevo año: “es un inmenso honor tener un equipo que entrega su vida para salvar otras”

Jujuy al día® – En una entrevista con nuestro medio, el titular del SAME Jujuy, Pablo Jure realizó un breve balance del presente del organismo, que en la provincia cumple 19 años.

Manifestó “la verdad que el orgullo es de la gente que trabaja en el SAME, hoy son 806 trabajadores de la salud, de emergencia, profesionales qué se dedican a responder ante las necesidades de la gente en el momento más emergente”.

“Para nosotros, para quienes hemos tenido la oportunidad de estar en la conducción: el doctor Menichetti, la doctora Sonia González, la doctora Miriam Valdivieso, es un inmenso honor tener un equipo y un ejército de gente que entrega su vida para salvar otras”.

Agregó “es un noble momento, 19 años de un crecimiento continuo, paulatino, dónde lo que más se realza es el espíritu de las condiciones de los seres humanos”.

Comentó que hoy el SAME “en todas las bases, tenemos un promedio de 300 asistencias diarias”.

“Tenemos 44 ambulancias que funcionan permanentemente, todo el día salen haciendo asistencias; y también contamos con las asistencias telefónicas con la gente de Salud mental”.

“Vamos creciendo; queremos llegar a todos lados y vamos haciéndolo de a poco, no es tan fácil expandirse rápidamente, tiene un costo muy alto, no solamente económico, sino en lo que es recursos humanos, en lo que es conocimiento, adiestrar al personal de emergencia lleva todo un tiempo, y no solo eso, sino que hay que brindarles todas las condiciones de seguridad adecuadas”, concluyó.