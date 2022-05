Criptomonedas y remesas, una solución a medida de América latina

El costo de enviar dinero entre países puede llegar a ser muy alto, pero las criptomonedas ofrecen una alternativa con muchos beneficios

Jujuy al día® – Enviar dinero entre países tiene un costo, en general muy alto. Empresas tradicionales que permiten el envío de dinero pueden cobrar aproximadamente un 15% de comisión. Si se usa el sistema bancario con la red Swift, el problema es doble: alta comisión y tiempos lentos. La alternativa son las criptomonedas, por rapidez, transparencia, bajos costos y tendencia.

POR QUÉ ENVIAR REMESAS EN CRIPTOMONEDAS

Ulises Alzogaray, country manager de Bitwage explica al respecto: «Si uno sabe lo que está haciendo, es difícil ‘meter la pata’. Por eso se aconseja respaldarse en amigos o conocidos que ya estén en tema, además de informarse y aprender por uno mismo. Los exchanges (casas de cambio de criptomonedas) parecen a priori complicados de entender, pero a efectos prácticos son de hecho bastante sencillos de utilizar».

«La tendencia es que las fricciones relacionadas a los pagos internacionales con criptos tienden a bajar y la implementación y adopción tienden a subir. Por lo que es interesante pensar que en un futuro, las criptos serán ya no solo el mejor método para enviar dinero internacionalmente, sino además el más popular», agrega.

REMESAS Y STABLECOINS

Desde Defiant Wallet, Franco Martínez, que trabaja como DeFi Researcher, dice que las criptomonedas en general, son muy útiles para enviar remesas. Aunque remarca que las más útiles para esto son «específicamente las stablecoins como USDT, DAI, USDC.»

¿Por qué? Porque es fácil su utilización, las transacciones tienen costos muy bajos y adicionalmente la operación se hace bastante rápido y en cualquier día, hábil o no hábil.

Luego explica con un ejemplo: «Un sistema tradicional es Western Union, el mismo tarda entre 1 a 4 días hábiles en concretar un envío de remesas y con límites de transacciones sumamente chicos, de hasta 3.000 euros. Posiblemente pidan documentación para respaldar los fondos y también para recibir esos fondos. En cambio, usando criptomonedas, podemos enviar un monto ilimitado a través de una wallet, con anonimato y donde el receptor no necesita tampoco identificarse. Además de que esta operación se confirma normalmente en minutos».

«Otra diferencia importante es que, usando un sistema tradicional, la empresa suele hacer la conversión de moneda de envío hacia moneda del país receptor usando un tipo de cambio no tan favorable más otra comisión por transacción. Pero con el envío de criptomonedas es otra cosa. Uno envía stablecoins y recibe el mismo activo, solo paga la comisión del uso de la red donde opera», añade.

RECOMENDACIONES

Sin embargo, coincide en que hay que ser cuidadosos. «Cada uno tiene que tomar las precauciones a la hora de operar, y no equivocarse hacia donde se hace el envío (address) ni tampoco confundirse la red que van a usar. Son cosas un poco técnicas, pero es simplemente cuestión de aprender. Y lo más importante, no se debe compartir la clave privada de acceso hacia la billetera porque nos pueden robar los activos que tengamos en la misma», subraya el referente de Defiant.

Con respecto a los que mandan remesas, trajo a colación el ejemplo de los venezolanos que viven en Argentina y le envían dinero a sus familiares en Venezuela. Pero también otras situaciones de argentinos que deben enviar dinero a otros países.

REMESAS EN ARGENTINA

«Usan estos mecanismos con criptomonedas, ya que, si envían divisas de forma tradicional, el gobierno normalmente les retiene y les da otro tipo de cambio muy poco competitivo. También los argentinos lo usamos bastante, muchos tenemos familiares afuera que están estudiando, o trabajando y al principio necesitan ayuda. Por ejemplo, el envío de remesas usando la banca tradicional parte de 150 dólares base más una comisión variable, y es totalmente inviable para montos chicos de remesas».

«Otro tema importante, es la parte burocrática. Si compraste dólar en el banco (200 USD mensuales de cupo) no podes comprar más por la bolsa durante 90 días, y es por ello que si vendes un auto, casa, etc. y necesitas dolarizar más de ese monto y por la restricción de los 90 días, no te queda otra que comprar alguna stablecoin con la intención de no perder poder adquisitivo, más que nada en Latinoamérica, donde tenemos inflación bastante alta y cada día cuenta», dice después.

Para Camilo Cristia, CEO de Let’sBit, Bitcoin y las criptomonedas son tremendamente útiles en el envío de remesas: «El costo de enviar una criptomoneda es el mismo sea que le envías a una persona cerca tuyo o una persona a 10.000 kms de distancia. A su vez, la cantidad de intermediarios se ve reducida enormemente. Estos dos factores hacen que el costo del envío de remesas se reduzca hasta más de 10 veces».

«Al momento de usar servicios de envío de divisas o transferencias bancarias internacionales el dinero pasa por varios intermediarios, todos ellos cobran comisiones altas o tienen comisiones fijas, el resultado es que termina llegando menos dinero a destino y lleva más tiempo. Utilizar criptomonedas reduce los pasos y, por lo tanto, el costo y tiempo del envío», puntualiza del CEO de Let’sBit.

Por otra parte, Eduardo Erlo, marketing manager de Status Network, también considera que las criptomonedas son útiles: «Puedes enviar remesas a cualquier persona, sin importar dónde se encuentre y qué regulaciones tenga cada país. Bitcoin, así como la mayoría de las criptomonedas, son inclusivos y resistentes a la censura».

También hace un contraste con otros sistemas más tradicionales. «Al usar sistemas centralizados, necesitamos confiar a un tercero la custodia temporal de nuestros activos, lo cual no es bueno. Además, cobran algunos impuestos sobre la conversión de dinero FIAT. Con las criptomonedas, todo el proceso ocurre entre dos partes, sin tener que dar la custodia temporal de los activos y sin tener que pagar tarifas innecesarias», resalta.

RESPONSABILIDAD CRIPTO

«El uso de criptomonedas nos da mucho poder y libertad, pero un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Todo el mundo debería estudiar y saber exactamente lo que está haciendo antes de usar cripto. Los riesgos de usar tokens variables, el uso de aplicaciones de billetera fraudulentas, conexiones a Internet no confiables e incluso el uso de direcciones de billetera incorrectas pueden provocar la pérdida de fondos», concluye.

El CEO de Koibanx, Leo Elduayén, comenta: «Las empresas tradicionales de giro de dinero cobran una comisión de hasta el 5% (en Argentina) mientras que hacerlo a través de Bitcoin o distintas criptomonedas, cuesta en el orden de los centavos de dólar para que se acredite en minutos (o incluso instantáneo) y sin importar el monto que el usuario desee enviar».

Sobre los cuidados para tener en cuenta, señala: «Al enviar ciertas criptomonedas, stablecoins o lo que fuese a través de la tecnología blockchain, estamos accediendo a la posibilidad de realizar transacciones sin fronteras de la manera más segura posible. Blockchain tiene algunas características concretas».

Y resalta como otros: «De igual manera, hay que tener mucho cuidado al momento de colocar la dirección de la wallet a quien le enviaremos cripto y además seleccionar la red correcta en la cual se hará la transacción. En caso de colocar alguna de las dos cosas mal, el dinero transaccionado se pierde y no se recupera justamente porque la información es inmutable. Es por ello que muchas veces los usuarios prefieren la ‘tranquilidad´ de igual contratar el servicio mediante alguna compañía, pero que esa compañía sí utilice la red blockchain para enviarlas, para, de esta manera, acceder a mejores costos y plazos pero sin tener que manejar el control de la seguridad y la operación con la responsabilidad que eso conlleva».

Erika Uehara

Fuente