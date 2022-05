Inscripciones «Copa Jujuy Energía Viva»

Jujuy al día® – La Secretaría de Deportes y Recreación, informó que hasta el viernes 27 de mayo se realizarán las inscripciones para interesados de toda la provincia en participar de la «Copa Jujuy Energía Viva» para participar en los deportes de Vóley y básquet categoría sub 23, hockey femenino y rugby masculino categoría sub 16, fútbol infantil, fútbol adaptado libre y Newcom.

Dichas inscripciones se llevan a cabo a través de la página oficial del certamen www.copajujuy.com.ar , con presentación de la documentación requerida por triplicado en dependencias de cada municipio, teniendo como requisitos generales la presentación Lista de buena Fe, fotocopia de D.N.I., Carnet de Vacunación (esquema completo) y Ficha médica, en tanto que además para Newcom electrocardiograma y deslinde de responsabilidad; para fútbol infantil autorización de padre o tutor y para deporte adaptado Certificado Único de Discapacidad, autorización de padre o tutor, ficha médica más electrocardiograma y deslinde de responsabilidad.

Fútbol infantil masculino y femenino será en categoría 2010- 2011 con números de contacto 0388- 154148413 y 0388- 405685, Newcom en categoría adultos mayores, para personas de 60 años en adelante nacidos en 1962 inclusive número de contacto 0388- 155319859, Vóley masculino y femenino categoría sub 23 número de contacto 0388- 156853074, Básquet masculino y femenino en categoría sub 23 0388- 155715286, Hockey femenino categoría sub 16 número de contacto 0388- 154865183, Rugby masculino categoría sub 16 número de contacto 0388- 154865183.