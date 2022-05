La medida que pide Juan Carlos De Pablo para bajar el dólar blue a 20 centavos

Jujuy al día® – El economista dijo que le parece «una burla fenomenal» el regreso de los próceres a los billetes. El presidente Alberto Fernández encabezó el anuncio oficial en el Museo del Bicentenario.

El economista Juan Carlos De Pablo se expresó indignado por el regreso de los próceres a los billetes, anuncio que se hará formal esta tarde. A su entender, la medida es «una barbaridad». Además propuso sacarle tres ceros a la moneda para bajar al dólar blue.

“Lo que tiene que hacer es emitir billetes de mayor denominación, porque la denominación es una cuestión práctica. También tiene que cambiar la unidad monetaria por razones de comodidad: tiene que sacarle tres ceros a la moneda. Si hiciera eso, el dólar blue serían 20 centavos. Lo que tiene que hacer es esperar un cachito al ritmo que va para que los números sean cómodos”, argumentó el economista.

Qué dijo Juan Carlos de Pablo sobre los próceres en los nuevos billetes

“Estoy furioso” sostuvo De Pablo en una entrevista que brindó a LN+ sobre el anuncio que encabezará esta tarde el presidente Alberto Fernández desde el Museo del Bicentenario. En este marco, argumentó que el cambio le parece “una burla fenomenal”.

“Con todos los problemas que tenemos… Yo no le voy a pedir a este Gobierno que haga algo con la inflación porque no tiene ni entidad política ni idoneidad económica. Pero por lo menos le tengo que decir que no nos complique más la vida”, sostuvo.

