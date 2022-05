Infectólogo jujeño explica qué es la “viruela del mono”

Jujuy al día® – En diálogo con nuestro medio, el reconocido infectólogo jujeño, Gustavo Echeñique, se refirió a la historia de la “Viruela del mono” o “Monkeypox», su posible origen, y a los casos que han surgido en el mundo y al primer caso sospechoso detectado en Argentina”.

Además, brindó detalles sobre las medidas de prevención.

En declaraciones a nuestro medio, Gustavo Echeñique expresó “en realidad hay que destacar algunas cosas importantes, ya que se trata de un virus que no es nuevo, la viruela del mono ya fue descripta a fines de los 50, con la presencia de casos sobre todo en África, con una circulación en general en primates, con presentaciones de casos en seres humanos de forma esporádica, entre 5 o 6 casos por año fuera del continente africano, sobre todo en personas que estaban en contacto con estos primates”.

Explicó que “tienen una gran diferencia, sí bien son de la misma familia, no son del mismo grupo de virus que el de la viruela humana que fue erradicada en el año 1980”.

“Acá hay una situación muy distinta, porque el comportamiento epidemiológico de este virus, de circulación fundamentalmente en simios y en África, se está comportando de una manera muy llamativa, porque ha producido una explosión de casos, en más de 10 países, con cerca de 20 pacientes confirmados y 12 pacientes en estatus de confirmación, como casos sospechosos, y Argentina es un país con un caso sospechoso, y por supuesto que esto marca una alerta epidemiológica, pero hay que esperar los resultados”.

En relación al origen de esta enfermedad, el infectólogo mencionó “hay una situación muy compleja, no nos olvidemos también lo que está sucediendo con la hepatitis de origen desconocido, que afectó a la población pediátrica, dónde se barajan distintas hipótesis del porqué se está produciendo está casuística, donde están apareciendo emergencias de estas enfermedades que se mantenían con una casuística muy baja”.

“La ciencia está acompañando esta situación con los estudios, se llegó a nombrar al Covid-19, tanto para la hepatitis como para esta patología, pero no habría algún tipo de relación, hasta el momento. Estamos en la fase de estudios. Estamos viendo un comportamiento bastante atípico de estas enfermedades”.

Sobre la transmisión, mencionó “estamos hablando de un virus, con una circulación y una contagiosidad un poco menor de lo que era la viruela humana. Se caracteriza porque la contagiosidad o la infección es a través de lesiones en piel, qué aparecen después del quinto día, aproximadamente, de sintomatología; lesiones muy características que parecen una manchita como la del sarampión y después ya se complican, y por la aparición de ganglios sobre todo a nivel axilar, a nivel inguinal, zona submaxilar también”.

“En cuanto a la forma de transmisión, fundamentalmente, es a través de las gotículas respiratorias, a través del contacto, del intercambio de fluidos, no está considerada una enfermedad de transmisión sexual, pero si se ha detectado una mayor actividad, sobre todo, en personas que han tenido relaciones sexuales, esto hay que explicarlo. Todo esto se está estudiando y tendremos más datos en los próximos días”.

Para finalizar, hice mención a las medidas de prevención, Echeñique comentó que “tenemos que ser enfáticos con esto ya que no dista mucho de la prevención de COVID 19, hablamos de distanciamiento, del uso de barbijo en lugares cerrados en la manera de lo posible, por supuesto el tema de la higiene, pero no hay que asustarse, alarmarse ni entrar en pánico, porque si bien es una enfermedad qué es transmisible e infecciosa, lo es en el momento de la aparición de las lesiones hasta el momento en que caen estás lesiones en piel, no se da en los días previos”.

“Sí tenemos que nombrar un cuidado específico con respecto a está viruela es fundamental la higiene de manos, es decir que sí se resumiría en una sola palabra, esa palabra sería ‘higiene’”, concluyó.