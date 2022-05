Se realizan inscripciones para los Juegos Naciones Evita en la provincia

Jujuy al día® – En el marco de la implementación de los Juegos Nacionales Evita, la Secretaría de Deportes y Recreación informó que, hasta el 27 de mayo se llevarán a cabo las inscripciones para participar de la edición 2022.

En el marco de la implementación de los Juegos Nacionales Evita, el Ministerio de Desarrollo Humano a través de la Secretaría de Deportes y Recreación informó que, mediante un trabajo articulado con municipios y comisiones municipales, hasta el 27 de mayo se llevarán a cabo las inscripciones para participar de la edición 2022.

Las mismas se efectúan para las instancias locales en todas las direcciones de deportes de las distintas localidades de la provincia, teniendo como requisitos D.N.I, esquema de Vacunación completo, en caso de ser menor de edad autorización firmada por los padres.

Los mencionados Juegos brindan un espacio gratuito de participación a niños y jóvenes, en variadas disciplinas deportivas tanto individuales como de conjunto convencionales, adaptadas y, personas adultas mayores.

En Juvenil se realizarán las actividades en las siguientes categorías y disciplinas Categoría sub 14 Acuatlón, Ajedrez, Atletismo, Bádminton, Básquet 3×3, Canotaje, Cestoball femenino, Fútbol 11 masculino y 7 ambos géneros, Futsal, Ciclismo, Ciclismo de Montaña, Esgrima, Gimnasia Artística, Gimnasia Trampolín Infantil y Juvenil, Gimnasia Rítmica Infantil y Juvenil, Handball, Hockey, Judo, Lucha, Natación artística Infantil y Juvenil, Natación, Optimist, Patín Artístico infantil y juvenil, Patín Carrera, Pelota Paleta, TaeKwonDo, Tenis de Mesa, Tiro con Arco, Voleibol de Playa. Categoría sub 15 Básquet 5×5, Escalada, Karate, Levantamiento Olímpico, Skate, Tiro, Tenis y Voleibol. Categoría sub 16 Acuatlón, Ajedrez, Básquet 3 vs 3, Boxeo, Ciclismo, Fútbol 11 masculino y Fútsal femenino, Handball, Handball de playa Hockey, Pelota Paleta, Rugby, Winsurf Categoría sub 17 Atletismo, Básquet 5×5, Voleibol. Adaptado: Categoría Sub 14 Atletismo, Fútbol 3 y Natación ambos sexos Categoría Sub 16 Atletismo, Básquet 3×3, Natación Adaptada. Categoría Sub 18 Atletismo, Badminton, Boccia, Goalball, Powerlifting, Taekwondo. Tenis, Tenis de Mesa y Voleibol sentado. Categoría Adultos Mayores Ajedrez, Newcom, Sapo, Tejo, Tenis de Mesa, Pádel y Orientación