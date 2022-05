Comprar una vivienda en Jujuy es “imposible”

Jujuy al día® – En una entrevista con nuestro medio, el integrante de la Cámara Inmobiliaria de Jujuy, Julio Panero, indicó que en la provincia, como en resto del país, con un salario promedio, es imposible poder adquirir una vivienda debido al alto precio que tienen, asegurando que “si no es a través de los planes FONAVI, mucha gente se va a morir y no va a poder tener un inmueble”.

En declaraciones a JUJUY AL DÍA®, Julio Panero señaló sobre el acceso a una vivienda, que “depende, si es para compra, de lo que se está buscando, en realidad no hay un parámetro. Jujuy no esta afuera del contexto nacional, donde el valor del metro cuadrado se disparó y es inalcanzable”.

“Hoy un departamento de un dormitorio en el centro lo conseguís desde 45 mil dólares para arriba, y de ahí, no tiene techo porque de acuerdo a la vivienda que quieran buscar, va a llegar al techo, pero hoy una casa de tres dormitorios, con 600 m2 cuadrados de terreno, 150 o 200 m2 cubiertos, si tiene pileta o algo, no baja de 180 o 200 mil dólares, y de ahí para arriba”.

Respecto a por qué indica los valores dolarizados, señaló “porque el peso se devalúa todos los días, pongo 150 mil dólares por 208 pesos que estaba hoy el dólar oficial, son 31.200.000 de pesos, o sea, lo inalcanzable hoy ya es difícil contarlo. Hablamos de millones como nada; una camioneta cuesta 10 millones de pesos, y más también”.

Por lo que aseguró que comprar una vivienda es Jujuy “es imposible”.

Agregó “hay un estudio que hizo ZONAPROP para provincia de Buenos Aires, en Capital Federal, hace 3 meses y establecía 30.4 años el recupero de la inversión de un inmueble, así que imaginen cuantos sueldos representan eso, mucho más de 30 años. Entonces es imposible, imposible, para todo el mundo, excepto una determinada casta”.

“Hoy es imposible y a todo esto hay que sumarle la falta de créditos, que no hay, la inflación que es galopante”.

Panero sostuvo que “el panorama es caótico y creo que va a ser más caótico si no frena la inflación. Espero que este censo de resultados y datos fidedignos, y vamos a tener una sorpresa enorme, con un montón de cosas; sobre todo en este aspecto de viviendas. Pero el problema lo tenemos desde que tengo uso de razón, antiguamente, creo 40 o 50 años atrás, que el Banco Hipotecario, en determinada estabilidad, dio créditos y ahí la gente adquirió, después, si no es a través de los planes FONAVI, mucha gente se va a morir y no va a poder tener un inmueble”, concluyó.