Estudiantes del San Alberto Magno visitaron el Centro Ambiental Jujuy

Jujuy al día® – El Centro Ambiental Jujuy representa el corazón del nuevo sistema que impulsa el Gobierno de Jujuy, y que incluye la construcción de otras plantas, la entrega de equipamiento a gobiernos locales, y un plan de recuperación de medios de vida de poblaciones vulnerables

Un contingente de 31 estudiantes de 5° año, del Colegio FASTA “San Alberto Magno O.P.”, acompañados por 3 docentes, recorrieron las instalaciones del Centro Ambiental Jujuy (CAJ), que gestiona y administra la empresa GIRSU Jujuy S.E., del Gobierno Provincial. Fueron recibidos por los equipos técnicos a cargo de la Planta, quienes guiaron la visita.

Durante el recorrido, los estudiantes y docentes que estuvieron presentes, pudieron conocer el funcionamiento del CAJ, donde se gestiona y trata alrededor del 75 al 80 % de los residuos que se producen en todo el territorio provincial. Sobre todo, del área metropolitana y de las jurisdicciones de Quebrada de Humahuaca.

La visita inició con la bienvenida a cargo del responsable del Departamento Social, de Educación y Comunicación de la empresa GIRSU Jujuy S.E., Nicolás Herrera, quien acercó el saludo de las autoridades: de la ministra de Ambiente y Cambio Climático, María Inés Zigarán; la presidenta de GIRSU Jujuy S.E., Gabriela Albornoz; y el gerente de la misma, Fernando Valdéz.

Luego introdujo a los y las presentes en el proyecto GIRSU y la importancia que representa en términos ambientales para la provincia. “Hoy Jujuy está avanzando en la gestión de residuos, por eso contamos con dos plantas en operación y se está construyendo una más en Libertador General San Martín, además de que se prevé la construcción de otra infraestructura asociada y la instalación de puntos de acopio y contenerización”, indicó.

Recordó también que, en materia de lucha contra el cambio climático, el proyecto GIRSU fue desde el primer momento una prioridad para el Gobierno de Jujuy que lidera Gerardo Morales.

Y detalló además que dicho modelo no sólo incluye el desarrollo de la infraestructura ambiental, la entrega de equipamiento para fortalecer las capacidades de los municipios y comisiones municipales, y la inclusión social de ex recuperadores y ex recuperadoras, “sino además la implementación de estrategias de sensibilización y concientización que nos permitan disminuir los volúmenes de residuos que generamos; y separar y clasificar en nuestras casas, para que el sistema funcione más eficientemente”.

Recorrido Una vez realizada la correspondiente charla sobre las medidas de Higiene y Seguridad a cargo de Fernando Rivero, iniciaron el recorrido en la zona de pesaje que cuenta con una báscula a través de la cual se registra el volumen de RSU que ingresa por cada camión. En este sentido, se informó que por día entran alrededor de 100camiones, lo que en términos de toneladas representa un total de 250 a 300 tn/día.

Luego, guiados por la Coordinadora del CAJ, Mónica Aramayo, se dirigieron a la planta donde una cinta transportadora traslada el residuo para su clasificación y posterior enfardado para la venta. Quienes se encargan de la tarea de separar el material seco (cartón, pet cristal, pet color, pet soplado, pet tipo bazar, aluminio, nylon, vidrio, chatarra, etc.), son las personas que integran la Cooperativa “Recuperadores del Norte”, constituida en el marco del Plan de recuperación de medios de vida del Proyecto GIRSU.

Los estudiantes conocieron también el relleno sanitario que se monitorea permanentemente, y donde se deposita el rechazo bajo condiciones controladas, es decir aquellos residuos que no se pueden aprovechar. Finalmente se aproximaron al Playón de Compostaje, donde el experto Jorge Juárez, responsable del proceso de compost en el CAJ, explicó los detalles del trabajo que allí realizan para el aprovechamiento de la franja húmeda de los residuos, particularmente orgánicos (restos de algunas comidas y podas).

El profesional precisó que, al separar los residuos en origen, secos e inorgánicos, por un lado, y húmedos y orgánicos por otro, se podría reducir sustancialmente el volumen de RSU que va a parar a disposición final. Y convocó a los y las presentes a iniciar o continuar, para quienes ya la realizan, la práctica de separación de residuos en origen, en los hogares.