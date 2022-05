Conversatorio con mujeres deportistas destacadas

Jujuy al día® – El pasado viernes en instalaciones de Sociedad Española, ediles capitalinos participaron del Conversatorio con destacadas mujeres deportistas, denominado «Mujeres y Deporte – Diálogos, Experiencias y Reflexiones», jornada organizada por la Municipalidad y el Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy.

El mismo estuvo destinado a mujeres vinculadas al deporte social y comunitario de los distintos sectores y barrio de la ciudad, quienes escucharon las experiencias de vida y camino recorrido en el deporte de: Camila Hiruela (Vóley), Brenda Carabajal (Boxeo), Bárbara Velázquez (entrenadora de Boxeo), María Ramos (Powerlifting), Agustina Apaza (Mountain Bike) y Emilia Batalla (Atletismo).

La mediación entre las mujeres deportistas y el público presente estuvo a cargo de las periodistas Andrea Suárez y Patricia Barro, ambas de Radio Universidad y pertenecientes al Círculo de Periodistas Deportivo de Jujuy.

La oportunidad sirvió para que cada deportistas brinde su experiencia en el deporte que practica, camino recorrido y como vencieron los obstáculos. Hubo una importante participación del público presente, quienes aprovecharon la ocasión para hacerles numerosas preguntas a las destacadas mujeres deportistas.

Al respecto, el presidente del Concejo Deliberante, Dr. Lisandro Aguiar, afirmó que «agradecemos a la Sociedad Española esta posibilidad, mujeres destacadas de esta ciudad incluso a nivel mundial que nos puedan contar su experiencia en este conversatorio con jóvenes jujeños es fundamental para poder ver como el compromiso, el trabajo, el esfuerzo, la dedicación, y el entrenamiento es fundamental para triunfar en estas disciplinas».

En este sentido, Aguiar agregó que «Muchas de ellas con otras actividades, es de destacar que nuestra campeona de Mountain Bike, Agustina Apaza, además es la Secretaria de Hacienda del municipio capitalino, una mujer muy destacada en muchos ámbitos. Así que agradecerle a cada una de ellas esta oportunidad y que sea realmente muy fructífero».

Por su parte, la boxeadora Brenda Carabajal, resaltó que «es algo muy interesante y motivador el poder reunirse, compartir y estar con grandes campeonas que tiene la provincia. Compartir y contar la experiencia, lo que nos ha tocado pasar y mostrarle a las chicas y chicos que no hay nada imposible, que hay que intentarlo con gran trabajo».

Mientras que la jugadora de Vóley, Camila Hiruela, destacó que «es un evento muy importante para la mujer en el deporte, muy contenta de formar parte. Creo que es una gran responsabilidad y a la vez me siento orgullosa de poder llevar esa bandera de representar a la mujer y lo intento hacer con la responsabilidad que se merece».

Por último, la atleta Emilia Batalla, expresó: «Es un orgullo que hayan llamado a participar como referente del deporte, feliz de poder brindar mi experiencia. Comencé a los 12 años y si bien no era la mejor en ese momento me quedé con una frase que dice que «El esfuerzo le gana al talento cuando el talento no se esfuerza», siempre estuvo en mi mente durante toda mi carrera, sabiendo que con esfuerzo y sacrificio puedo llegar a donde quiera».

Además del presidente del Concejo Deliberante, Lisandro Aguiar, participaron de la jornada la concejala Patricia Moya, impulsora de la iniciativa, también la concejala Melisa Silva y funcionarios de la Dirección General de Deportes de la comuna capitalina.