Gestiones para rearmar el Gabinete, con la pelea entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner de fondo

Jujuy al día® – Alberto Fernández le ofreció a Florencio Randazzo integrarse al Gobierno. La oferta está confirmada. Agustín Rossi lo hizo en una charla íntima. Rossi le ofreció el Ministerio de Transporte. Randazzo fue elusivo: “Nunca segunda partes fueron buenas”. Después, hablaron de la principal caja de La Cámpora: la poderosa YPF. Randazzo fue sincero y contestó: “No quiero saber nada con este gobierno. Alberto es lamentable y Cristina insufrible”. Y concluyó: “Yo no tengo nada que ver con sus paranoias”.

La frustrada gestión -igual- confirma una cuestión: Alberto trabaja para relanzar su gobierno y eso incluye una remoción del Gabinete.

Le cuesta conseguir gente expectante y pocos quieren agarrar en medio del tembladeral de la patética pelea entre Alberto y Cristina. Ya hubo varios sondeos por Economía y una respuesta coincidente: silencios, reparos y condicionamientos.

La “operación retorno” comenzará con el acto de este viernes: Alberto hablará de unidad, pero les mostrará los dientes a Cristina y a Máximo. Hay expectativa sobre sus definiciones políticas. El Presidente busca dejar atrás la interna con ese relanzamiento. Intenta degradar la palabra de Cristina: la deja hablar, pedalear en el aire y que el tiempo licue sus amenazas.

Los gurkas de Olivos –esos que hablan sin filtro pestes de la vice– dicen hirientes: “La estrategia del Presidente es dejarla hablar como a los locos”. Pero la dupla juega con fuego. Ambos están en pelea “a bordo del Titanic”: tienen los niveles más bajos de apoyo popular desde diciembre del 2019. Alberto -después- profundizaría el distanciamiento verbal que ahora tiene con Cristina.

El frustrado sondeo a Randazzo indica que la Casa Rosada busca convocar a figuras odiadas por la vice. Cristina detesta a Randazzo desde el 2015, cuando no acató su orden de ser candidato a gobernador. Así, la trifulca entre Alberto y Cristina escalará. Este jueves, Aníbal Fernández lo dijo: “Cristina se corrió de la gestión”. Pero el principal problema de Alberto es precisamente la gestión: en la Casa Rosada abunda todo lo contrario a la eficiencia.

Nuevos rounds

Este jueves, en la reunión de Gabinete hubo un fuerte contrapunto: Guzmán sigue ganando enemigos. Ahora incluyó una fuerte pelea entre el jefe de Economía y Alexis Guerrera. Guzmán quiere imponer la disciplina fiscal. Se siente intocable, mientras Cristina pida su cabeza.

Así lo anunció: “No habrá más recursos para que las provincias subsidien el transporte”. Juan Manzur endureció su rostro. Wado De Pedro miró inquieto. Ambos habían prometido ese dinero a los gobernadores del Gran Norte. Guerrera contragolpeó: “Entonces habrá un tarifazo en los colectivos”. Guzmán ni se inmutó: exigió que aumente 60% el transporte en la región metropolitana y que ese dinero subsidie al interior.

La pelea no fue zanjada. Va a haber otro round. La situación es delicada. Guzmán ya viene a los cascotazos con Sergio Massa. El sábado –en Olivos– recibió una advertencia de Alberto. El Presidente le reprochó que haya “ninguneado” públicamente al jefe de Diputados por la cuestión de Ganancias. Así le dijo: “No te metas con Sergio. No le contestes por los diarios”.

Guzmán está embroncado con Massa: no le perdona que haya promocionado un crítico encuentro de economistas contra su gestión. El sexteto de Massa –entre otros estaban Martín Redrado y Diego Bossio– alertó: en agosto faltarán dólares y podría comenzar una corrida cambiaria. Lo dicen porque el BCRA no logra retener los billetes de la cosecha.

Miguel Pesce tuvo que activar la maquinita: ya giró la mitad de los $ 700.000 millones anuales previstos con el FMI. La emisión –y la inflación– están causando estragos: en marzo, los bancos tuvieron que entregar por los cajeros automáticos y ventanilla 1,5 billón en billetes. Javier Bolzico –titular de ADEBA– en una reunión íntima precisó: “Equivale a dos piletas olímpicas llenas de billetes de 1.000 pesos”.

Las ambiciones de Cristina y Macri

Cristina no está quieta. Máximo tampoco. La vice insiste con versiones desgastantes hacia varios funcionarios. En el Senado tienen preparado un pedido de informes sobre la autorización de importaciones. Dice maliciosamente que los segundos de Matías Kulfas tienen favoritos. Les apunta a Ariel Schale y Guillermo Merediz.

La Doctora también ataca a Emilio Pérsico y Fernando Navarro. Quiere demoler las bases de apoyo popular de Alberto. Cristina está convencida de que fue Pérsico quien mando a apedrear su oficina. Promete venganza.

La vice también está armando su vuelta: busca que le teman, ante una eventual candidatura. Intenta una reconciliación con Washington y el Vaticano. Sus marionetas justifican tamaña contradicción –con su relato épico anti-EE.UU.- por una hereje necesidad: Oscar Parrilli insiste en que no se puede volver a ser candidata sin tener una mínima sintonía con la Casa Blanca.

En Wall Street entienden esos movimientos, pero sus informes son lapidarios: una candidatura de Cristina sería otro golpe contra los activos argentinos.

​Los hombres de negocios de Manhattan también siguen de cerca la interna de Juntos. Se agarran la cabeza: la frustrante gestión de Mauricio Macri los tiene escaldados. El ex presidente no pudo reciclar la figura de Marcos Peña. Habían anunciado su regreso con bombos y platillos a la cúspide de JxC.

Horacio Rodríguez Larreta avaló la iniciativa –para complacer a Macri-, pero Patricia Bullrich lo bombardeó. Macri –incluso- tuvo que organizar una reunión con ambos. La exposición de Peña no convenció a nadie. Patricia lo condenó: “Mauricio, sus ideas y métodos ya fueron”. Peña –igual– trabaja con Mauricio a la distancia: quieren armar su candidatura. En su círculo intimo, el ex presidente insiste soberbio: “Ningún candidato de Juntos me llega a los talones”.

Inquietud de los empresarios​

La pobre actuación de los políticos -de ambas fuerzas mayoritarias– alarma a los hombres de negocios. Un grupo encabezado por Eduardo Eurnekian, Marcelo Mindlin y Alejandro Bulgheroni mantuvo varias reuniones. La última en el asador “Don Julio”.

Tienen en juego millonarios activos y pretenden buscar una salida. Los hombres de negocios prefieren el consenso a la grieta que proponen Macri y Cristina. Pero se preparan para todo escenario. Están con los cascos puestos. Muchos insisten en que Alberto debe hacer un giro económico. Entienden que entregar a Guzmán sería una derrota de Alberto y un triunfo de Cristina.

Pero dicen que ahora la permanencia del actual ministro genera más costos que beneficios. Afirman que el actual “statu quo” es lacerante: inflación por las nubes, reservas mínimas y riesgo país en default.

Por eso, empujan un cambio en Economía, en la dirección inversa –obvio- a lo que quiere la vice. Su candidato es Emmanuel Alvarez Agis o Martín Redrado. Paolo Rocca – en la reunión en Olivos– lo dijo con sinceridad: “A mi entender, el Gobierno debe hacer un relanzamiento de su gestión económica”.

En la picota hay muchos ministros. Carla Vizzotti está en el ojo de la Auditoría General de la Nación. Los números de compra de Sputnik a Rusia no cierran. Putin anunció envíos que nunca cumplió: la faltante es muy importante y cerca de 6 millones de dosis. Alberto conoce el detalle. También lo que le dijo el rey de España. Felipe fue terminante en el encuentro con el Presidente: “Putin es Hitler”.

Marcelo Bonelli

