Exitoso primer Torneo Promocional

Jujuy al día® – Organizado y fiscalizado por la Asociación Jujeña de Tenis, se cumplió con total éxito con el primer Torneo Promocional en el marco del Circuito Provincial de tenis. Hubo una gran participación de jugadores de diferentes clubes.

«Muy contentos, la convocatoria fue muy buena, se sumaron jugadores de diferentes clubes como ser Sociedad de Gimnasia y Tiro, Ampuap, Tenis Center, el Jujuy Lawn Tenis, de San Pedro y de Salta también asistieron», explicó después del certamen Pedro Bellomo.

El flamante Presidente de la Asociación Jujeña agradeció la predisposición y el apoyo de Guillermo Milisenda Tenis Center y Club Tiro, ya que acompañaron con las canchas y sus instalaciones.

El certamen estuvo destinado para las categorías, adultos A, B, C damas, en caballeros A, B y C, para los menores en sub 10, sub 12, sub 14 y sub 16 tanto damas como caballeros y en la modalidad de singles y dobles sumado al sistema second chance.

Bellomo resaltó que el primer torneo «sirvió además para comenzar con el armado del ranking provincial en cada una de las categorías, al culminar el calendario, se jugará un master con los mejores, con importantes premios», subrayó.

El objetivo de la comisión directiva de la AJT que asumió hace un par de meses es poder comenzar a refrotar algunas competencias como ser el circuito provincial, pero además acompañar a los tenistas que tienen proyección nacional en los distintos torneos.

Para el titular de la Asociación Jujeña es fundamental tener un circuito provincial porque «permitirá a todos los jugadores tener minutos en cancha que en un Nacional se nota», culminó Pedro Bellomo.

Luego de las respectivas finales se procedió a la entrega de los premios a los mejores de cada categoría.

Resultados

Sub 14-sub 16: Tomás Oroza a Luciano Gómez por 6/4 y 6/4. En dobles campeones Oroza-Gómez.

En tercera: Martín Viera a Juan Quero 6/3, 4/6 y 10/6.

Sub 10: Mateo Flores a Ian Stember 6/2 y 6/2.

Damas sub 14-16: Mia Denis a Sofía Giulianotti 6/1 y 6/0. En dobles campeonas Bavio-Martiarena.

Sub 12: Augusto Cardozo a Benicio Recupero por 6/0 y 6/1. Dobles campeones Cardozo-Recupero.

Second chance

Sub 10: Benicio Jaramillo a Tiago Fernández 6/0 y 6/0.

Sub 12 años: Francisco Aguirre a Octavio Calvó 6/4 y 6/4.

En 14-16 años: Bautista Blasco a Tulio Singh 6/1 y 7/6.

En tercera: Joel Zambrano a José Cardozo 6/3 y 6/4.

Damas sub 14-16: Martiarena a Carchidi 6/3 y 6/0. En dobles campeonas Mía Denis-Inés De Aparici y finalistas Emma Giulianotti/ Helena Carchidi.

En primera, campeón Justino Pfister y finalista Maximiliano Oroza.

En segunda deben jugar la final Gian Poccioni y Gastón Valdecantos, postergada por la lluvia.

En tercera, campeón Martín Viera y finalista Juan Quero.

En damas: Primera campeona Manuela Valdecantos y finalista Alejandra Montenovi.

En tercera damas campeona Patricia Torres y finalista Gabriela Rocca.

Dobles damas segunda campeonas Patricia Torres y Ana Barba, finalistas Gladys Mamani y Valeria Arias.

En tercera dobles damas campeonas Ilda Romeo y Rina Tarifa.