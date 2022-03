Intercambio de saberes: mujeres emprendedoras y recuperadoras

Se llevó a cabo un encuentro entre mujeres emprendedoras y recuperadoras para intercambiar experiencias de vida y de trabajos.

Jujuy al día® – En el marco de las acciones de conmemoración por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Jujuy organizó el Primer Encuentro “Intercambio de saberes y haceres entre emprendedoras y recuperadoras de la economía circular”, en el que participaron alrededor de 20 Mujeres de toda la provincia.

Estuvieron presentes la Ministra María Inés Zigarán y la Secretaria de Ordenamiento Ambiental del Territorio y Coordinadora de la Unidad de Implementación de Proyectos, Susana Amador; junto a la emprendedora Lucy Vilte representando al Instituto Minka.

Al respecto, la Ministra de Ambiente dio la bienvenida a las mujeres presentes y expresó la importancia de estos intercambios de experiencias para que aquellos emprendimientos que ya están funcionando, generando una línea de acompañamiento y fortalecimiento con la compra de equipamientos e insumos que necesiten. Y el compromiso de seguir acompañando a las emprendedoras sustentables que están trabajando con la recuperación de alguna línea de residuos, generando producto, agregando valor, vamos a seguir acompañando en el marco del proyecto de residuos que financia el BEI con la UE.

“Me alegra que haya mujeres con diversas historias, trayectoria, para nosotros es muy importante generar espacios de intercambio donde puedan conocerse entre las emprendedores y generar nuevas oportunidades de conocimiento, experiencias, finalizó”.

Por su parte, Lucy Vilte, moderadora de la actividad, agregó: “desde el Instituto Minka estamos muy satisfechos con cómo avanza el programa, vimos todo un proceso de crecimiento de las emprendedoras desde los primeros talleres donde se animaron a una reconversión laboral para sus vidas y su comunidad, y hoy juntarnos ya no como asistentes a talleres sino como colegas emprendedoras nos parece nos parece todo un logro y un desafío a futuro para seguir creciendo”.

Ema Fernández, Mburubicha de la comunidad Yandecó de Libertador General San Martín, máxima dirigente de la comunidad, comentó que la comunidad trabaja con tres emprendimientos, y que le gustó la actividad, por lo que espera que continúen los aprendizajes e intercambios.

Brisa García de San Pedro, expresó: “el encuentro fue muy lindo, nos merecemos esto, venimos luchando hace mucho, es algo que no me esperé, es una gran ayuda económica para mí, para mi nena, y hoy fue un gran día porque no tengo días así. Yo hago costura y estoy estudiando corte y confección para mejorar mis cosas y hacer más. Trabajé 8 años en el basural y recién estoy aprendiendo para desarrollar y mejorar mi emprendimiento”.

Las participantes fueron agasajadas como parte de la actividad y en general, se mostraron contentas y agradecidas por el espacio de intercambio que se dio entre recuperadoras y emprendedoras de Jujuy.