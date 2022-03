La batalla final del ministro Guzmán

Su comportamiento en Diputados hizo recordar a la figura de Domingo Cavallo. La reunión de Massa con los bloques de Juntos por el Cambio no disipó casi ningún interrogante.

Martín Guzmán, el ministro de Economía, estaría soslayando en este momento las enseñanzas de su mentor, el economista y premio Nobel estadounidense, Joseph Stiglitz. No se trata de ninguna infidelidad. De hecho, el académico elogió el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Pero su discípulo, en esta instancia crítica, estaría reparando en otro economista para transitar la siempre hostil geografía de la política argentina. Observando su comportamiento en Diputados, delante de propios y opositores, hizo recordar mucho a otro especialista con quien, en el modo de pensar, no se le reconocerían puntos de contacto. Surge la figura de Domingo Cavallo, que supo librar durante el menemismo batallas feroces en el Congreso. Siempre aferrado a un lema irreductible: “O es esto que yo propongo o sobrevendrá el diluvio en el país”. Guzmán, de alguna manera, lo viene parafraseando. Advirtió que la Argentina enfrenta “un gran potencial desestabilizador”, que es la deuda con el FMI. Subrayó que “si no se puede resolver el problema” como lo propone “la nación enfrentará una situación significativamente difícil” en todos los frentes.

Igual que le sucedía a Cavallo, el actual ministro de Economía trasuntó cierta desesperación en sus palabras. Tiene una dosis de razón: la posibilidad de otro default sería el peor escenario que enfrentaría la sociedad. Pero la premura desnuda, a la vez, los costados débiles de su negociación. Estuvo más de dos años dialogando con la titular del FMI, Kristalina Georgieva, y el staff del organismo. Dejó pasar coyunturas favorables para esa tarea como fue el primer año de la pandemia. Ahora pretende que en dos semanas el Congreso apruebe el acuerdo que, según las principales voces del Gobierno, marcaría el destino de las próximas generaciones de argentinos. No pareciera existir parangón entre la demanda apurada y la envergadura del problema que se pretende resolver.

Aquella demora, tal vez, no haya tenido que ver con las grandes conquistas en la negociación, como exalta Alberto Fernández. Antes que eso, con las dificultades políticas que halló Guzmán en el Frente de Todos para cumplir su propósito. Esas diferencias afloraron en las últimas semanas. Quedaron a la vista durante su presencia en Diputados.

Sucedieron cosas que lo fueron condicionando para la batalla en la que se encuentra ahora. La principal fueron los desacuerdos manifiestos que tuvo con Cristina Fernández en las dos últimas reuniones reservadas. El presente silencio de la vicepresidenta resulta elocuente. También la renuncia que su hijo, Máximo Kirchner, presentó a la jefatura del bloque oficial en Diputados. Puede que su madre no haya estado de acuerdo con la gestualidad. Pero hay una coincidencia objetiva en la estrategia política de tomar distancia del acuerdo con el FMI.

La maniobra no se estancó en ese punto. Máximo es el jefe indiscutido de La Cámpora. Durante el último fin de semana se divulgaron dos videos. Uno, con durísimas críticas al FMI formuladas en su época por Néstor Kirchner. Otro, con frases también descalificadoras de su hijo en los últimos cuatro años.

Tal acción desde el vértice del poder kirchnerista sirvió para desarticular al oficialismo en el Congreso. El ámbito decisivo para las urgencias de Guzmán. Cuatro diputados resolvieron dejar la Comisión de Presupuesto para esquivar el acuerdo. Entre ellos, el santafesino Marcos Cleri, ladero de Máximo, y el sindicalista de los bancarios, Sergio Palazzo. Se trata de movidas transitorias. Todos volverán a sus lugares cuando pase el mal trago. Como para que el gesto adquiera otra elocuencia.

Sus sitios fueron ocupados, en general, por legisladores que responden a Sergio Massa, el titular de la Cámara de Diputados. O a gobernadores que están alineados con Alberto Fernández. Quedó bastante claro quiénes son. En especial, por las ausencias que tuvo el encuentro de los mandatarios con Massa. No estuvieron Axel Kicillof, de Buenos Aires, Jorge Capitanich, de Chaco, ni Alicia Kirchner, de Santa Cruz. Tampoco la rionegrina Arabela Carreras. Aunque tal vez por otra razón. Su relación con el ex gobernador y ahora senador Alberto Weretilneck es muy inestable. El aliado del kirchnerismo en el Senado atravesaría un tiempo de dudas. Al principio se mostró alineado con la aprobación del acuerdo. En los últimos días cambió de postura. Por lo menos eso informaron sus pares cercanos al jefe del bloque oficialista, el formoseño José Mayans.

El caso de Kicillof resulta llamativo. Todos conocen el rechazo que tiene por Guzmán. Para justificar su faltazo asistió a Expo Agro que se realiza en San Nicolás. Podría interpretarse como una concesión promisoria de acercamiento con el campo. Habría que estar atentos: el bonaerense es uno de los que pregona en el oficialismo la posibilidad de un aumento en las retenciones. Sobre todo, por la disparada internacional que tuvieron los precios del trigo y de la soja con motivo de la invasión de Rusia a Ucrania.

El aval de un grupo de gobernadores del PJ al acuerdo y la invocación del radical Gerardo Morales (Jujuy) para que ambas coaliciones “terminen con la grieta”, fueron las novedades más alentadoras que recibió Guzmán. La reunión de Massa con los bloques de Juntos por el Cambio no disipó casi ningún interrogante. Los opositores insistieron con la necesidad de despegar la autorización del refinanciamiento de la deuda del programa elaborado entre el ministro de Economía y el FMI para cumplir con las metas del achicamiento del déficit fiscal. El titular de la Cámara de Diputados comprende el planteo. Nadie sabe si dispone de margen interno para concretar dicha modificación.

El pedido opositor se afinca en dos planos. Uno político: ¿Podría convalidar un esquema cuyas fundamentaciones repiten críticas al endeudamiento tomado por Mauricio Macri?. Otro técnico: ¿Qué pasaría si el Gobierno no cumple con las metas estipuladas y debe recurrir un pedido de perdón (waiver) al FMI? . ¿Sería también responsable del incumplimiento? . “Casi un cogobierno. Es imposible”, explicó uno de los concurrentes de la oposición a aquella reunión.

Si el acuerdo pasara en Diputados (probable), le aguarda a Guzmán el martirio del Senado. Aun salvando ese escollo, tendría luego que implementar el acuerdo que, amén del tema tarifario, oculta la posibilidad de aumentos importantes de impuestos. Impuestazos, en algunos casos. En el medio atisba una sociedad decepcionada y un contexto mundial, por la invasión rusa, que sólo promete incertidumbres.

Eduardo Van Der Kooy

