Concejales reconocieron a emprendedoras en sesión especial por el «Día Internacional de la Mujer»

En el marco del «Día Internacional de la Mujer», concejales capitalinos realizaron la primera Sesión Especial, con motivo de homenajear y reconocer a doce mujeres emprendedoras de nuestra ciudad.

Jujuy al día® – La sesión se concretó en el Polideportivo de la Plaza de la Mujer, ubicado en el barrio Punta Diamante, oportunidad en la cual se entregó una placa conmemorativa a las doce emprendedoras, en reconocimiento por la gran labor que desempeñan. En la sesión también se colocaron stands, donde las emprendedoras expusieron sus productos para la venta.

Finalizada la sesión, la concejala Patricia Moya que presidió la sesión, destacó que «este año se ha definido con las concejalas de los diferentes bloques hacer una distinción y reconocimiento a las mujeres emprendedoras de la ciudad de San Salvador de Jujuy, hicimos visitas previas a sus lugares de emprendimientos, donde nos han comentado sus inicios y también las propuestas de capacitaciones y ver como pueden surgir, el tener más herramientas para sus emprendimientos, así que esa es la idea, este es un trabajo en conjunto con el Ministerio de la Producción, el Concejo Deliberante, la Municipalidad que también cuenta con un club de emprendedores. La idea es empoderar a las mujeres en los trabajos que realizan día a día para llevar ingreso a su hogar».

Por su parte, la concejala Melisa Silva, afirmó que «en este 8 de marzo tuvimos la idea de reconocer a 12 emprendedoras locales que son ejemplo de perseverancia y valentía, hoy trajeron sus productos a modo de muestra, tenemos de todo un poco, una variedad amplia. Estamos muy contentos de reconocerlas, hacerlas visibles, que puedan participar de la sesión especial del día de hoy y tratar de aportar a que esto crezca y que más mujeres se animen a emprender».

A su turno, la concejala Verónica Valente, señaló «siempre un 8M nos conmemora y hoy en este día reconocemos a las mujeres trabajadoras que con el emprendedurismo que llevan adelante día a día, estamos acá diciéndole a ellas gracias por hacer grande a este San Salvador de Jujuy».

En tanto que la Concejala María Galán, remarcó que «en conmemoración de aquellas mujeres que pelearon por los derechos económicos y la libertad, hoy ha sido un reconocimiento a mujeres emprendedoras, un ejemplo de lograr objetivos».

Tras recibir sus premios, algunas emprendedoras resaltaron sus sensaciones por el reconocimiento recibido:

Florencia Paz: Emprendedora de Semillas y Papeles, expresó: «mucha emoción, no se puede transmitir en palabras. Es un reconocimiento que lo recibo con todo mi corazón, creo que esta es una pequeña muestra de todo el esfuerzo que venimos haciendo hace 3 años con este proyecto que básicamente consiste en el reciclado de papel, el cuidado del medio ambiente, semillas, árboles, creo que con un poquito podemos hacer toda la diferencia».

«Llevamos reciclado más de 300 kg de papel, y más de 100 kg de semillas de huerta que van a los papeles en el proceso de reciclaje – continuó Florencia Paz -, nosotros las incluimos para que la folletería que elaboramos se vuelva plantable y no sea basura, entonces la gente en lugar de tirarlo lo planta en su casa y obtiene una huerta. Respecto a los árboles, hacemos recolección de semillas de lo que encontramos en la ciudad, en este caso hacemos de Nogales un árbol que queremos recuperar porque no se lo ve, un árbol muy noble, también tenemos Seigos, Lapachos, Nísperos, Paltas y todas las semillas que vamos recolectando, las germinamos y hacemos un proyecto para poder plantarlas a nivel masivo en San Salvador.»

Andrea Ruiz, emprendedora de Suvenires Melani, remarcó «es un placer, estoy súper emocionada, valió la pena tanto esfuerzo para que llegue este gran día, muy feliz. Cuando recibí la noticia de este reconocimiento me explotó el corazón, no pensé que me tenían en cuenta o que alguien se había fijado en mi trabajo y en todo el trayecto que hice. Hace 20 años con el nacimiento de mi hija empecé con este proyecto haciendo adornitos para amigos, pasando por ferias, localidades, exposiciones, hasta llegar a mi local. También doy clases para transmitir los conocimientos a quienes quieran tener una salida laboral, así que pensando siempre a futuro».

Pamela Sheurer, Directora de Nubimetrics, agradeció el reconocimiento: «Muchísimas gracias, la verdad que estas cosas son un mimo al alma, pero también nos da fuerza para seguir adelante. Nada es imposible, este sueño que empezó en Yala diciendo que con tecnología vamos a llegar al mundo desde Jujuy, 11 años después estamos en varios países de América Latina, pero también que desde mi rol de Directora de Tecnología es posible que una mujer lidere un movimiento de innovación tecnológico, yo creo que son todos méritos frutos del esfuerzo. Animar a otras, que cuando una hace las cosas comprometidas y con mucha pasión las cosas llegan».

Yanina Castro de Kunza Arte Pop Latino: «Hoy recibimos un reconocimiento por ser emprendedoras de la provincia en esta fecha tan especial por ser el Día de la Mujer, yo estoy hace 5 años trabajando con mi emprendimiento entre planificación y organización, 3 desde que salí a mostrar lo que hago. Estoy muy contenta y feliz de recibir este premio por mi trabajo diario, yo soy la que diseña las piezas de cerámicas, para mí es un mimo como artesana, como emprendedora y como mujer, recibirlo en un día tan especial de lucha y orgullo para nosotras».

Las 12 emprendedoras reconocidas en la sesión fueron:

1- Paz Corominas por «Fan Plástico», categoría Triple Impacto. Reciclaje de bolsas plásticas, por medio de termofusión las transforma en objetos de diseños exclusivos. Complementos y accesorios de marroquinería y eco- merchandisign empresarial.

2- Yanina Castro por «Kunza Arte Pop Latino», categoría Artístico. Diseño de obras de arte fusionando a los personajes andinos con el arte pop. Trabajan de forma responsable con el ambiente, poniendo la lengua originaria a las piezas.

3- Andrea Ruiz por «Melani Souvenirs», categoría Artístico. Taller de souvenirs, donde se encuentra lo que nunca uno se imagina, un mundo mágico.

4- Florencia Arroyo por «Estación de Biotecnología E.B.A.», categoría Tecnológico. Startup emergente que brinda soluciones biotecnología generando productos únicos sustentables.

5- Romina Quispe por «Nerthus Cosmética Natural», categoría Ambiental. Línea de productos naturales, aprovechando las bondades de la naturaleza.

6- Elvira Gerónimo por «Challa Huasi», categoría Orfebrería. Diseño en base a las diferentes Culturas Andinas de la Provincia de Jujuy, en productos como cubertería, regalos empresariales y joyería, en distintos materiales.

7- Florencia Paz por «FP Semillas y Papeles, categoría Ambiental. Reciclado artesanal de papel para folletería, tarjetas, agendas, cuadernos Biodegradable y compostables.

8- Marta Elena Agüero por «Caseritas Jujuy», categoría Gastronomía. Sorrentinos Caseros.

9- Solagne Álvarez por «Arancia Helados», categoría Gastronomía. Helados y Paletas.

10- Pamela Scheurer por «Nubimetrics», categoría Tecnológico. Empresa de tecnología de la información. Democratizan la inteligencia de ecomerce.

11- Agustina Checa por «Punto Arroz», categoría Artístico. Taller de Tejido y bordado.

12- María Ester Argañaras por «Las Tres Marías Hostal», categoría Turístico. Es un espacio ideal para parejas y amigos, desconectarse de la ciudad, con una decoración de estilo rústico, rodeado de un extenso jardín típico de los valles jujeños.