Gerardo Morales “Máximo se cree que está con un trabajo práctico, en un centro de estudiantes de Ciencias Políticas, acá estamos frente a la realidad”

También les respondió a sus socios de Juntos por el Cambio que le reprochan cercanía al Gobierno: “Son halcones de pico”

Jujuy al día® – Siempre polémico a la hora de referirse a las tensiones que emanan de Juntos por el Cambio (JxC), el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, respondió hoy a las críticas internas que recibe por una supuesta cercanía al gobierno nacional. “Son halcones de pico, a mí no me van a enseñar cómo se lucha contra la cultura nefasta que ha dejado el kirchnerismo”, sostuvo el mandatario provincial, que pretende ser presidente en 2023 y que quiere llevar a su fuerza hacia el centro, pero que no se define “paloma”, como se conoce al sector más moderado de la oposición.

Con los ojos puestos sobre lo que ocurrirá en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, donde comenzará a discutirse el entendimiento por la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI), Morales aseguró que su relación “de amistad” con el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, “no tiene nada que ver con la política”.

En ese sentido, envió mensajes hacia dentro de su espacio para aquellos que lo critican por el vínculo fluido que mostró con la administración que conduce Alberto Fernández. “A mí no me cuenten con la grieta, no me inscribo ahí, en este campeonato difamatorio de los que difaman desde el Frente de Todos (FdT) y desde JxC. No soy paloma. A mí me gustaría ver a algunos halcones pelear acá en Jujuy contra el kirchnerismo. Son halcones de pico, a mí no me van a enseñar cómo se lucha contra la cultura nefasta que ha dejado el kirchnerismo y que sigue dejando huella en la Argentina”, planteó en Radio Rivadavia.

Críticas a Máximo

El gobernador aprovechó, también, para criticar al diputado nacional Máximo Kirchner por su oposición al acuerdo que alcanzó el Gobierno -que el camporista integra- con el FMI. “Máximo se cree que está con un trabajo práctico, en un centro de estudiantes de Ciencias Políticas, acá estamos frente a la realidad”, volvió a decir el radical.

Además, consideró que esta es una semana “clave” para el país y se mostró convencido en la necesidad de evitar el default. Mientras en el oficialismo hacen el poroteo de los apoyos que podrían cosechar, frente a las resistencias propias y opositoras, Morales contó que en la mesa de JxC -que se reunió ayer- no hubo planteos de votar en contra del proyecto, sino que existió “algún pensamiento de abstención”. Sobre eso, reiteró que la coalición que integra acompañará el financiamiento, pero no el programa económico.

“Obviamente se trata de un crédito que tomamos nosotros, en 2015, cuando Cristina nos dejó 240.000 millones de deuda. Este gobierno en solo dos años ha generado millones de dólares de deuda interna. Acá no se salva nadie con relación al endeudamiento. A veces, a algunos compañeros de JxC no les gusta mucho, pero esta es la verdad”, admitió.

Se opuso a una posible futura alianza con Milei: “Imposible”

En una postura moderada, Morales pidió “salir de ese campeonato difamatorio” y enfocarse en resolver los problemas de la gente. “Dentro de mi fuerza política soy radical, con diferencias dentro de JxC, que tratamos de administrar con responsabilidad, para que el pueblo argentino tenga una alternativa sensata para 2023, que mire lo que hicimos bien y lo que hicimos mal. Terminamos defraudando a un conjunto de la sociedad en 2019, por eso perdimos la elección”, sostuvo Morales, que repitió que quiere ser candidato en las presidenciales del año próximo, una situación por la que ya se despertaron fricciones con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que se perfila también como postulante.

“Ahora estoy cumpliendo el rol de presidir el partido y administrar las decisiones políticas en JxC desde un radicalismo que no va a ser furgón de cola nunca más, que quiere una relación simétrica en JxC, que no acepta dueños y tampoco pretende serlo”, advirtió. Dijo también que los argentinos están “hartos de los fracasos” y admitió que la coalición opositora “fracasó en algunos aspectos”.

En esa línea aprovechó para pedir un JxC que vaya “hacia el centro” y, entonces, tildó como “imposible” una alianza con el diputado nacional liberal, Javier Milei, que mostró cierta sintonía con la presidenta de Pro, Patricia Bullrich, en reiteradas oportunidades. “Si Pro está en este plan, el radicalismo no. Amontonar para llegar no sirve, porque sino así nos va a los argentinos. Hay que hacer las cosas bien. Hay que tener un programa de gobierno. Mejor no llegar amontonados”, manifestó.