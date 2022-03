Gerardo Morales: “Hay una actitud irresponsable de Máximo Kirchner y La Cámpora que están en contra de un posible acuerdo con el FMI”

El gobernador de Jujuy y presidente de la UCR, Gerardo Morales se refirió al acuerdo con el FMI. También habló de candidatos a la presidencia y puntualizó que “es el tiempo del radicalismo el 2023″.

Gerardo Morales gobernador de Jujuy y presidente de la UCR, está en la provincia de Mendoza participando de las actividades oficiales de la Fiesta Nacional de la Vendimia.

En diálogo con Radio Mitre Mendoza se refirió al acuerdo del FMI, los candidatos presidenciales, Milagro Sala y sus diferencias con Horacio Rodríguez Larreta, Jefe de Gobierno porteño.

“Diría que la postura de Juntos por el Cambio que ya ha hecho tres reuniones por la deuda con el FMI en su renegociación. Hemos establecido algunos principios que son centrales como no al default, pagar las deudas, tampoco avalar suba de impuestos… luego nuestra preocupación y rechazo a esta actitud irresponsable de Máximo Kirchner, La Cámpora, sectores del propio gobierno que están en contra de un posible acuerdo con el FMI, lo que el país necesita. Porque sino entramos en default y se va a complicar mucho más la economía. Cuando la economía se complica pagan los platos rotos los sectores más pobres”.

“A mí me sorprendió la actitud del presidente en el mensaje. Cuando se están buscando consensos lo he visto hacer un discurso más radicalizado del Frente de Todos y hacia la propia vicepresidenta que de la unidad. Más allá de otras cuestiones que hemos planteado en el documento de Juntos por el Cambio”.

“Entiendo a la dirigencia del Pro, pero no hemos compartido la táctica de retiro del recinto. No solo se ha quedado Facundo Manes, sino también la Coalición Cívica, el bloque radical, dirigentes de Evolución con quienes estábamos trabajando, sectores del peronismo que han formado parte de nuestro espacio. En definitiva, terminamos visibilizando diferencias tácticas de Juntos por el Cambio e invisibilizando las diferencias estructurales que tiene el Frente de Todos. No solo faltó Máximo, sino también 10 diputados del Frente de Todos y gobernadores. No hemos compartido eso, no obstante, estamos trabajando para que haya una posición unificada y se mantenga esto que hemos dicho y analizado en tres reuniones de Juntos por el Cambio”.

Diferencias con Rodríguez Larreta

“Por allí tenemos un debate donde yo no responsabilizo a Horacio respecto de la aplicación de distribución de subsidios en el país. Un país que sigue siendo unitario y poco federal. Con Horacio tenemos buena relación, él es muy buen jefe de Gobierno. Tiene una gestión excelente, le tengo gran respeto, tenemos miradas comunes en la racionalidad y parar a la coalición en el centro. Pero somos una fuerza política diversa, que tiene pensamientos diferentes. Tenemos que agudizar la capacidad para ordenarnos, con Horacio está todo bien”.

Candidatos presidenciales

Morales fue consultado por una posible candidatura a Presidente, así como lo ha planteado Alfredo Cornejo, senador nacional. “Me parece bien que se vayan largando, yo ya planteé mi aspiración y que otros radicales se animen. Que luego pasado este año trabajamos en el partido, nunca dejar de ver fortalecimiento en la coalición y mirar hacia fin de año un programa de gobierno y luego ponernos de acuerdo. Lo que todos los radicales queremos es que haya un candidato a presidente radical. Me parece una buena noticia.

“Es el tiempo del radicalismo el 2023, por eso tenemos a un radicalismo fuerte y vigoroso en todo el país que ha recuperado la Legislatura, con la elección de la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Santa Cruz, La Pampa, Misiones… muchas provincias más allá de las que gobernamos. Estoy convencido que habrá un rol preponderante del radicalismo que no pretende ser protagonista de la coalición, se pretende relación simétrica”.

Milagro Sala

“Es una presa VIP, una delincuente que le ha robado al pueblo con una lógica violenta que los jujeños sabemos lo que hemos tenido que padecer durante 15 años, no comparto. Tendría que estar presa en un penitenciario, no en su casa. Pero somos respetuosos de las decisiones de la Justicia más allá de no compartir”.

Juntos por el Cambio

“Hay un proceso lógico de acomodamiento de liderazgo en Juntos por el Cambio que van a madurar, decantar a lo largo de este año. No descarto que siga habiendo este tipo de diferencias en cuestiones tácticas, lo importante es enfocarnos en tener un programa de Gobierno, ser serios en eso. La gente no quiere las peleas. Yo no me inscribo en el campeonato de la difamación, la gente del kirchnerismo que difama a los opositores y tampoco de los difamadores de Juntos por el Cambio. No solo difamar a gente del otro partido o del Gobierno, sino también del mismo espacio. Yo me paro en trabajar en proyectos en concreto, en dar respuestas a la sociedad, en la lucha contra el narcotráfico, en trabajar en la pobreza, para que se revierta el centralismo que le ha hecho daño a la Argentina, que sea un proyecto productivista, federal, políticas en contra de la violencia de género. Voy a poner toda la energía ahí y no en la campaña difamatoria. Por lo que veo la gente está harta de las peleas políticas y que la política no dé respuestas.

Su mirada sobre Patricia Bullrich

“Es una máquina de trabajo Patricia, pieza clave en Juntos por el Cambo. A veces no comparto algunas posiciones extremas de ella. A veces se excede por la pasión que tiene y la forma de ver las cosas. Pero es una persona que admiro, para mí es la mejor ministra que ha tenido en la gestión de Macri, por ahí hicimos cosas mal y cosas bien. Tenemos que revisar lo que hicimos mal para no cometer más errores y no defraudar a la gente como hicimos en el 2019″.

