Un demorado por comparendo y secuestro de celular de dudosa procedencia

Jujuy al día® – El Grupo Dinámico de Prevención del Delito del DOP (Departamento Operaciones Policiales) en la jornada de anoche, capturó a un conocido delincuente en el ámbito criminal que tenía pedido de detención y recuperó un celular de dudosa procedencia en el casco céntrico de esta ciudad capital.

Alrededor de las 23:50, unidades motorizadas se encontraban realizando tareas de prevención y vigilancia por sectores específicos y por la zona del Bº Ciudad de Nieva, circunstancias en las cuales recibieron una alerta vía radial respecto a una persona que estaba sobre el techo de una vivienda ubicada en el Bº Belgrano, razón por la cual, debido a la proximidad de la ubicación de los uniformados, se dirigieron a bordo de los motovehículos policiales para constatar dicha situación al observar sobre calle Vergel del mencionado barrio, a un masculino descolgarse de la parte superior de una casa.

Ante la premura del caso, se procedió a la demora del sospechado que portaba entre sus pertenencias un celular de dudosa procedencia sobre el cual no pudo justificar ser su propietario. Asimismo, se hizo constar que el sujeto se resistió a la autoridad y no prestó colaboración con el procedimiento dificultando la tarea policial debido a que se mostró agresivo al momento de intentar colocarle los elementos de sujeción. No obstante, los efectivos hicieron uso de la fuerza mínima indispensable para su reducción y posterior traslado hasta la Comisaría Seccional 44º de Villa San Martín. En dicha dependencia policial, luego se pudo comprobar que recaían sobre el masculino dos pedidos de comparendo registrados en el CIAC (Centro de Información y Análisis Criminal) y en el SIFCOP (Sistema Federal de Comunicaciones Policiales.