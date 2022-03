HORÓSCOPO PARA MARZO 2022

Será un mes para ser honestos con los demás. Marte y Plutón harán conjunción el 3, 13 y 23 de marzo, lo que permitirá que nos conectemos con nuestro lado espiritual y las energías fluyan.

Aries:

El día 20 de marzo entra el Sol en tu signo y da comienzo al nuevo año astrológico, que a vos particularmente te vendrá perfecto en el terreno laboral. Podrás cambiar de trabajo o recibir un ascenso donde estás. Reconocerán tus logros. El planeta Mercurio en tu signo te ayuda a una mejor comunicación, particularmente con tu pareja, si la tienes, siendo más directa, rápida y solucionando algunos problemas del pasado. Nuevas iniciativas e ideas te rondan por la cabeza y te darán el valor para iniciar nuevos proyectos y actividades. Te cuento que este año eres el número uno en el terreno laboral.

Tauro:

El planeta Plutón transitando por Capricornio te invita a hacer profundas reflexiones, cambiando así viejas filosofías de vida y creencias. Dada tu enorme dificultad para soltar lo seguro y conocido, el proceso de cambio que tendrás este año, operará lentamente, te ocasionará más de una crisis y hasta podrías sentirte invadido por los miedos, a veces irracionales. Trata de reflexionar para que en el futuro te muevas con seguridad y autoestima alta. Todo lo que pueda sucederte es para tu bien. Lo que deberías aprovechar es tener más vida social lo cual te ayudará y te llenará de alegría, ya que derrocharas carisma y por esa actitud tendrás invitaciones para iniciar nuevas rutas prometedoras.

Géminis:

Eres un ser muy curioso y por este motivo darás inicio a cursos o buscarás información sobre conocimientos e intercambios con otras personas interesadas en lo mismo que vos. Tienes muy en claro que, para hacer avanzar tus planes e ideas vas a tener que ser muy estratégico y minucioso, ya que en los proyecto van tus sueños e ilusiones. Si tienes pareja tendrás que explicarle en qué consisten tus ideas, así no correrás el riesgo de que piensen que tienes ansia de libertad y quieres dejar la relación porque te has aburrido de la misma.

Cáncer:

La excesiva emotividad y susceptibilidad te traerá inconvenientes en el curso de este mes. Deberás tratar de serenarte y de escuchar a los demás, sobre todo si tienes pareja. Intenta sacar provecho de cada experiencia que vivas o de los consejos recibidos. Así cumplirás con el aprendizaje que te llevará con el tiempo a momentos de plenitud, y a una mayor conciencia de vos mismo y de tu capacidad para aprender a dar importancia a lo que realmente vale. También deberás manejar las emociones revueltas, ya que podrías alterar tu estado emocional o nervioso.

Leo:

Te caracterizas por tener un fuerte carácter, que no siempre puedes controlar. A veces necesitas ser centro de atención, y cuando esto no sucede el despotismo puede aflorar como defensa inconsciente por el dolor que te produce el no ser visto por otros. Este mes deberías desarrollar un principio de humildad, ya que las mejores oportunidades te llegarán a través de otras personas que se destacan por su sabiduría y benevolencia. Entrar en luchas de poder será el peor error que podrías cometer. Déjate ayudar y prosperarán en lo que desees. Si has planeado hacer viajes largos, espera para el mes siguiente.

Virgo:

Te enviaran energías de fortaleza para que los proyectos iniciados durante el mes anterior den buenos frutos. Momento de revelación con la pareja. Saldrá a la luz lo que está oculto, y esto te acercará a una nueva conciencia que te servirá para abrir los ojos a una nueva vida. Te sientes con necesidad de buscar un equilibrio en tu parte espiritual. No te será nada fácil, ya que te dejas llevar por los deseos más mundanos, pero tu intuición y practicidad te van a empujar hacia el camino correcto. La salud está bien, aunque tu mente no te dejará descansar un solo minuto.

Libra:

La fuerte influencia de Plutón hará que te sientas movilizado. No te será fácil entender qué es lo que está sucediendo en tu interior, podrías descubrir si te tomas un momento en soledad y tranquilidad y te dejas llevar por el corazón para encontrar lo que buscas. El cambio más poderoso, será dejar atrás viejos esquemas de vida, aunque te cueste. Saturno transitando la casa XII de tu signo área asociada con el inconsciente. Te permitirá en tus ratos libres entender qué es lo que debes dejar atrás. Pero las compensaciones se harán presentes y podrías expandirte a través de viajes y diversiones.

Escorpio:

Pese a tu impetuoso carácter y tu sed total de dominio y manejo de las situaciones, deberías detenerte este mes para evitar vivir de tensión en tensión. Muchos serán los frentes de ataque, y utilizando tu intuición deberías dejarte guiar por ella antes de actuar mal. Sería conveniente estar atento al adquirir compromisos donde los papeles entren en juego, porque, a pesar de tu inteligencia, podrías cometer errores y desilusionarte después. Las mudanzas previstas y los viajes que surgirán te sacarán de los problemas. Te haría bien conectarte con la naturaleza para encontrarte contigo mismo.

Sagitario:

Eres un ser que necesita libertad, tienes optimismo y jovialidad, lo cual en este mes lo estarás más. Eres dueño de mucha fe en ti mismo y en la vida. Sin embargo, desde hace un tiempo algunos planetas de naturaleza contradictoria te están creando conflictos. Pero durante este mes aparecerán compensaciones que te permitirán sentirte un poco mejor contigo mismo y con quienes te rodean. Te moverás en un entorno donde reinará la alegría con personas nuevas que no solo serán afines a tu naturaleza, sino que también te ayudarán a abrir puertas que hace un tiempo tenías cerradas. Viajarás, y eso te llenará de entusiasmo y libertad.

Capricornio:

En este mes Marte y Venus estarán en conjunción con Plutón en tu signo. Serán días importantes para tomar decisiones, referido a tus relaciones, en lo personal, financiero y profesional. Es momento de terminar ciclos y tomar nuevas actitudes, sobre todo después del período retrógrado de Venus que comenzó en diciembre de 2021.Tu signo se muestra en estos momentos que deberías evaluar, para tus proyectos a futuro en tu trabajo y reflexionar si existe un verdadero compromiso y responsabilidad para las acciones y elecciones. Deberías Pensar sobre tu profesión para ver las posibilidades a futuro.

Acuario:

Durante este mes Mercurio en conjunción con Saturno en tu signo te va a influir hacia la reflexión. Estos dos planetas, te permitirán hacer serios acuerdos y planificación. Tu signo te otorga optimismo, confianza y apertura a nuevas ideas. Durante este mes las relaciones e iniciativas ganarán en independencia y originalidad, ya que deberás basarte en el compañerismo. También te vendría bien ampliar conocimientos y una visión más amplia en distintos temas.

Piscis:

Los primeros días del mes estarás muy sensible pero también más amoroso. Esto te permite tener un buen momento de interiorización y reflexión. Después habrá unos días que estarás un poco nervioso, y la comunicación tendrá un tono más emocional, sensible e intuitivo. debido a tu amplia imaginación y sensibilidad, no podrás entender las situaciones desde una perspectiva racional y lógica. Pero el Sol en tu signo, te regalará sensibilidad agudizada y más conexión con tu intuición. lo que te permite una conexión espiritual. Por [email protected]