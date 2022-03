Con presencialidad plena. En Huacalera se realizó la apertura del Ciclo Lectivo 2022

En la Escuela N° 31 el gobernador, Gerardo Morales y la ministra de Educación, Marita Bovi dieron por inaugurado el Período Escolar 2022 para los niveles Inicial y Primario en todas las instituciones educativas públicas de gestión estatal, provincial, municipal, privada, social y cooperativa de Jujuy.

Jujuy al día® – Durante el Acto Oficial se realizó la imposición del nuevo nombre “General Manuel Eduardo Arias” a la Escuela N° 31, enarbolando así el heroico esfuerzo del General que contribuyó a la construcción de la gran Nación Argentina en el año que conmemora el Bicentenario de su Paso a la Inmortalidad.

Gerardo Morales expresó satisfacción de realizar el acto oficial del inicio del Período Escolar 2022 en este establecimiento educativo, especialmente porque este año se conmemora el bicentenario del fallecimiento del General Arias, uno de los próceres que nos permitió lograr la independencia a partir de una lucha que tuvo nuestro pueblo durante 15 años”.

Remarcó la importancia de iniciar un nuevo ciclo lectivo “luego de la pandemia que vivimos con tres olas de contagio” y añadió: “No terminamos de salir de una pandemia y comienza una guerra en el este de Europa que puede generar connotaciones globales lamentables”. En ese sentido, condenó la invasión rusa a Ucrania y subrayó “que más allá de las diferencias siempre hay que apostar al dialogo”.

El mandatario destacó la decisión de retornar a “la presencialidad plena”, para lo cual consideró clave la campaña de vacunación encarada por Nación y Provincia. “La vacunación es la mejor herramienta para luchar contra la pandemia y garantizar la normalidad y presencialidad plena” en las aulas, afirmó.

Morales aseveró que “estamos poniendo en marcha una gran transformación educativa a partir de obras de infraestructura con la construcción de 258 nuevas escuelas, los componentes de formación docente y 2.000 km. Conectividad”. Indicó que actualmente “hay 70 escuelas en obra” y que “esperamos hasta fin de año tener en construcción más de 100 escuelas”.

Anunció que durante el 2022 se iniciará la etapa de refacción integral de los edificios escolares en toda la provincia y que “para la zona se prevé la ejecución de obras en la escuela N° 31 Gral. Manuel Arias, la escuela N° 110 de Colonia San José, el Colegio Polimodal N° 6, la Escuela Provincial Agrotécnica N° 10 de Hornillos, la escuela Padilla de Maimará; la Provincia de Neuquén de Juella y las escuelas Faustino Sarmiento y Eduardo Casanova de Tilcara. Además, “entre septiembre y octubre se entregará equipamiento de computación, robótica y energía renovable, entre otros desarrollos”, añadió.

“El financiamiento proviene del Banco Centroamericano y forma parte de crédito educativo que se paga con la renta de Cauchari, siendo la educación el destino prioritario de los ingresos de la provincia”, enfatizó Gerardo Morales, y remarcó: “Estamos haciendo una apuesta muy fuerte a la educación porque la educación es transformadora, y fundamentalmente la escuela pública es la que garantiza el principio de igualdad y posibilita el ascenso social”.

Por último, el gobernador instó al equipos directivo y docente “que sigan trabajando con el empeño y la vocación como cada docente en cada rincón de la provincia”.

Un inicio con grandes emociones

Tras los dos años de excepcionalidad marcado por la pandemia, la ministra Bovi ponderó las grandes emociones que atraviesan a la comunidad educativa y familias jujeñas en el inicio del nuevo año Lectivo con presencialidad plena; a la vez que resaltó la alegría de poder dar apertura del Período Escolar 2022 en la Escuela que conmemora con su nombre al gran guerrero independentista General Manuel Arias.

La ministra Bovi remarcó que las nobles emociones que los congregaron, en el marco del inicio de clases, no deben ser opacadas por los acontecimientos bélicos surgidos en Europa del Este, a lo que expresó que “hoy no debe dejar de ser un día más para reflexionar, valorar y atesorar la paz y la democracia que tenemos, recordar que una nación no se construye con la fuerza sino con el diálogo, el consenso, la empatía y el amor”.

“Les damos la bienvenida a todos nuestros estudiantes y docentes que están en cada una de las escuelas de la Provincia recibiendo una vez más con todo el amor un nuevo año Lectivo” culminó la ministra.

Por su parte, la directora, Mónica Fernández, destacó la importancia de educar en valores como el respeto mutuo, propiciar una escuela innovadora para los tiempos presentes y futuros e indicó que “acrecentar en el estudiantado la convicción de la dignidad del ser humano y el vivo sentido de ser un miembro activo de nuestra sociedad” es tarea de la Escuela.

Fueron parte de acto el Vice gobernador, Carlos Haquim; el Fiscal de Estado, Mariano Miranda; la Subsecretaria de Coordinación Educativa, Vanesa Humacata; el presidente del bloque Cambia Jujuy en la legislatura, Alberto Bernis; la Comisionada Municipal de Huacalera, Patricia Alemán; la presidenta de la Comisión Educativa en la Legislatura, María Teresa Ferrín Ramos; el presidente del Instituto de Estudios Históricos Gral. Manuel Eduardo Arias, Isidoro Cruz y funcionarios del Ministerio de Educación y vocales municipales.