Rizzotti señaló la necesidad de trabajo legislativo con visión de economías regionales e industria nacional con sostenibilidad

El diputado nacional Jorge Rizzotti se expresó sobre el periodo 140 de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación que quedó inaugurado hoy en la Asamblea Legislativa, sobre el discurso del presidente Alberto Fernández en la ocasión y sobre la visión de la Unión Cívica Radical (UCR).

Jujuy al día® – “Desde Jujuy, como parte del bloque de la UCR, integrante del Interbloque Juntos por el Cambio, anhelamos un periodo de trabajo legislativo constructivo, que reúna nuestros sentidos y trabajo en el camino que necesitamos en Argentina para crecer: ante todo, una visión y un plan federal, en clave de economías regionales e industria e innovación nacional con sostenibilidad”, señaló Rizzotti, sumando que “a la vez, y contrariamente, hoy asistimos a un discurso presidencial poco serio, difuso y de desunión del presidente y todo el Frente que gobierna el país”.

El legislador por la UCR de Jujuy acompañó al Gobernador Gerardo Morales en la Asamblea Legislativa, y sobre el rol del mandatario jujeño en la coyuntura nacional indicó que “el impulso de Gerardo Morales para un país federal se plasma en las políticas con las que Jujuy aporta a la industria y al conocimiento nacional, al camino de las energías renovables y a los objetivos de desarrollo sostenible, pero también en la construcción de un radicalismo unido y con la visión del país de crecimiento que podemos ser con un plan concreto hacia esa meta, con los Estados provinciales desarrollando sus potencialidades gracias a un federalismo justo”.

“En 2020 escuchamos el discurso de Fernández que en un punto recibimos muy bien, ya que, tras la pandemia, retomaba proyectos que pueden aportar en esos sentidos, proyectos que, vale decirlo, son los que encaró la provincia de Jujuy desde 2015 y que hoy ya hizo todos esos años de camino, como el cannabis medicinal, las energías renovables, la industria y valor agregado del litio, la electromovilidad, entre otros”, recordó Rizzotti, “pero a un año de ese discurso, el presidente lo repite en gran parte porque no logró nada de aquello, y fue su propia fuerza política la que lo impidió”, agregó.

Rizzotti consideró que “el presidente hace expresiones de deseo pero su debilidad política, la que le configura internamente el propio Frente con el que gobierna al país, termina demostrando que no puede, o no sabe, pero no hace”. “La imagen de hoy nos muestra un panorama muy complejo: un mensaje que no cierra la grieta sino que la reitera, un mensaje sin un plan que podamos sentir concreto en cada rincón del país, y un frente político que gobierna en total desunión e impregna con ese sentido la gestión nacional”.

“Es preocupante que el gobierno se dificulte por diferencias en lugar de fortalecerse en las necesidades evidentes que nos unen a los argentinos y argentinas”, lamentó el diputado, aunque destacó que “la UCR, Juntos por el Cambio y más fuerzas políticas sí estamos pensando un plan y sí creemos en un país que puede unirse por el desarrollo; así lo demostramos en Jujuy desde hace seis años”.

Finalmente, Rizzotti anticipó que desde su banca, en este periodo de sesiones ordinarias trabajará por los proyectos que ingresó sobre promoción de la explotación de la fibra de vicuña, sobre destacar el camino de sostenibilidad de Jujuy emblemático en el país, la modificación de la ley 14.346 de Protección de los animales, e ingresará otras iniciativas referidas, principalmente, a electromovilidad, regímenes específicos en la industria del cannabis medicinal y del cáñamo industrial, promoción de producciones locales, régimen de explotación del litio, entre otros.