Orgullo jujeño en el Instituto Balseiro

Egresada de la Facultad de Ingeniería de la UNJu se recibió del Instituto Balseiro con una investigación que propone el aprovechamiento de pasivos ambientales de la industria para la generación de hidrógeno verde

Jujuy al día® – Con su Tesis titulada “Producción de hidrógeno a partir del reciclado de aleaciones de magnesio”, la Ingeniera Química María Rodríguez se recibió con la máxima calificación como Magíster en Ingeniería por el Instituto Balseiro, institución dependiente de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo). La profesional egresó de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Jujuy en 2019 y posteriormente continuó sus estudios mediante una Beca de posgrado otorgada por dicho Instituto. Actualmente, trabaja en el equipo de ingeniería del proyecto CAREM (Central Argentina de Elementos Modulares) de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).

Su propuesta de investigación se enmarcó en un Proyecto que trabaja con reciclaje de descartes industriales para generar hidrógeno, que es llevado adelante por un grupo de investigación y desarrollo científico y tecnológico franco- argentino.

La Mg. Ing. María Rodríguez egresó el pasado 26 de noviembre de 2021 del Instituto Balseiro, ubicado en San Carlos de Bariloche (provincia de Río Negro), y sus directores de Tesis fueron el Dr. Facundo Castro y la Dra. Guillermina Urretavizcaya, cuyo Proyecto de investigación, en el cual se enmarcó su tesis, recibió recientemente la «Distinción Franco Argentina en Innovación 2021 – Categoría Senior” por la embajada de Francia en Argentina (https://www.ib.edu.ar/comunicacion-y-prensa/noticias/item/2141-docente-balseiro- distinguida-hidrogeno.html). En tanto, en la Facultad de Ingeniería de la UNJu, Rodríguez trabajó en su Tesis de grado denominada “Desarrollo de una Ruta de Síntesis de Cerámicos de Litio para Almacenamiento y Generación de Energía” (https://www.fi.unju.edu.ar/trabajos-proyectos-finales/1823-ceramicos-litio- tesis.html), que fue realizada bajo la dirección del Dr. José Luis Zacur Martínez y el Ing. Oscar Alberto Zacur Martínez.

PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN

“Mi tesis fue sobre producción de hidrógeno a partir de virutas de magnesio que es un descarte que se recicla de la industria automotriz y otras industrias”, explica la Mg. Ing. Rodríguez, quien optó por formarse en la rama de la Ingeniería de Materiales y Ciencia de Materiales, “es una rama que tiene mucho potencial para el desarrollo tecnológico a futuro tanto en tema energía como en otros temas estratégicos”, sostiene.

Dadas las condiciones de emergencia climática mundial, la Mg. Ing. María Rodríguez ha dedicado sus estudios de grado y posgrado a la investigación de una generación de energía menos contaminante, en vista de sumar conocimientos desde la ciencia y la tecnología para la modificación de la matriz energética. “El hidrógeno es uno de los posibles vectores energéticos que se están planteando como opciones a los combustibles fósiles a futuro”, hace saber. Su producción “puede hacerse a partir de una fuente de energía primaria y algún compuesto que tenga en su molécula hidrogeno porque no existe el hidrógeno molecular en la tierra”. En ese contexto, la profesional detalla que actualmente el hidrógeno se produce principalmente a partir de fuentes fósiles y es utilizado como un precursor químico, “pero para funciones energéticas todavía no está muy desarrollado y dentro de mi tesis lo que planteamos es aprovechar un recurso de la industria que hoy por hoy es un pasivo ambiental, que genera gastos a la industria para sus desechos y genera contaminación medioambiental, para producir un hidrógeno limpio que puede ser aprovechado por ejemplo, en la carga de dispositivos electrónicos o en bicicletas asistidas”, puntualiza.

Destaca de su investigación, que si bien existen muchos estudios para la producción de hidrogeno mediante el proceso de hidrólisis, su tesis se distingue en que el tratamiento de los materiales se realizó en una atmosfera de aire, permitiendo una escalada mayor al proceso, “porque no tiene necesidad de gases inertes como argón o gases especiales como atmósfera de hidrógeno, y eso nos permite pensar en la producción de hidrógeno a una mayor escala para su aprovechamiento en distintas aplicaciones o dispositivos que no necesitan tanta cantidad de energía pero que para ayudar a la diversificación de la matriz energética sirve porque además aprovecha un pasivo ambiental que tienen las empresas”.

TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y SITUACIÓN ARGENTINA

Como se indicó anteriormente, la Mg. Ing. María Rodríguez en su Trabajo Final de grado de la carrera Ingeniería Química en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Jujuy, trabajó una investigación aplicada para la obtención de cerámico para almacenamiento y generación de energía. “Me gusta mucho el tema de energías”, comparte mientras recuerda su labor con el Dr. Zacur en lo que respecta a la producción en titanato de litio para su uso tanto como combustible nuclear como en baterías. “Ahora trabajé en producción de hidrógeno, debido a que hay que atravesar una transición energética”, avizora y expone que, “tanto el litio como almacenador, como combustible, y el hidrogeno como vector, son pilares que permiten avanzar hacia un cambio a energía más limpia, hacia un mayor cuidado del medio ambiente”. En ese sentido, plantea que “se va a tener que tender hacia una diversificación de la matriz energética en el mundo y no hay una sola cosa que va a reemplazar a los combustibles fósiles, sino que van a ser un conjunto de tecnologías las que permitan una energía más limpia en el planeta”.

“el litio como almacenador y el hidrogeno como vector, son pilares que permiten avanzar hacia un cambio a energía más limpia, hacia un mayor cuidado del medio ambiente”

En ese plano, remarca las posibilidades naturales con las que cuenta el país para la producción de energía menos contaminante, donde por ejemplo la importante reserva de litio con la que cuenta hoy permite la producción de carbonato de litio, “eso está bastante más desarrollado que el hidrógeno”, dice. En tanto, explica que “el hidrógeno se podría producir a partir de cualquier fuente primaria de energía, por ejemplo, se podría producir en Jujuy a partir de la energía solar en Cauchary o aprovechando cualquier otra fuente de energía porque el hidrógeno lo que te permite es almacenar la energía y luego se transforma en un combustible que cuando se utiliza sólo genera agua, o también al utilizarse en una celda de combustión genera energía eléctrica de manera eficiente, tendiendo como único desecho, agua”. Por ello, la Mg. Ing. Rodríguez remarca la importancia de la producción de hidrógeno por su papel como vector energético limpio y “que se puede producir a partir de energía eólica como es el proyecto grande de inversión que hay en Río Negro, o a partir de energía solar, nuclear, o a partir de cualquier fuente primaria de energía, siempre pensando en que se produzca en base a una fuente distinta a los hidrocarburos para generar hidrogeno limpio”, apunta y recalca que se trata de “una oportunidad para el país muy grande hacia cambiar la matriz energética para generar energías más limpias para el planeta”.

“no hay una sola cosa que va a reemplazar a los combustibles fósiles, sino que a van a ser un conjunto de tecnologías las que va a permitir una energía más limpia en el planeta”

BECA EN EL INITUTO BALSEIRO

Al referirse a su ingreso a la carrera Maestría en Ingeniería en el Instituto Balseiro, María Rodríguez comparte que estudiar allí era uno de sus sueños. “Yo trabajaba acá en el laboratorio sobre litio con el Dr. Zacur, hacíamos cosas en conjunto con el grupo de investigación y desarrollo científico y tecnológico ‘Fisicoquímica de Materiales’ del Centro Atómico de Bariloche, cuando llegó la propuesta de la Maestría y el Dr. Zacur me la propuso. Me entusiasmó mucho porque yo de chica quise ir al Balseiro por lo que significa, así que me animé a rendir el eximen para el ingreso, entré y me fui”, relata.

“Es una experiencia muy recomendable porque una de las cosas que tiene el Instituto es la cantidad de equipos a los que se puede tener acceso cuando se trabaja allí, y eso es muy enriquecedor en la formación porque podés trabajar con equipos grandes e importantes que por ahí en otras facultades no es tan fácil el acceso”, evalúa.

Además, compartió sobre su traslado de Jujuy a Río Negro, “fue un cambio fuerte, es todo muy distinto, pero me recibieron con los brazos muy abiertos en Bariloche, mucha gente muy dispuesta a recibir a la gente que es nueva, porque la mayoría que va al instituto no es de Bariloche sino que todos son de otro lado, por lo que hay un sentimiento de comunidad, de ayudarse mutuamente y eso estuvo bueno, lo hace bastante más fácil”, manifestó agradecida. En esa línea, reconoció el trabajo que realiza el personal del Instituto Balseiro, que “tiene una política de comprender y acompañar a los estudiantes que es muy destacable, me permitió sentirme muy cómoda”. Asimismo, valoró el rol de sus Directores por su trabajo académico y humano, “me acompañaron un montón, fue una muy linda experiencia así que más que agradecida”, dijo.

El equipo de investigación en el que la Mg. Ing. María Rodríguez desarrolló su tesis de posgrado fue en el grupo de investigación y desarrollo científico y tecnológico ‘Fisicoquímica de Materiales’ del Instituto Balseiro del Centro Atómico Bariloche y un grupo de Francia, quienes “buscan generar hidrógeno para pequeñas aplicaciones como por ejemplo de bicicletas asistidas”. Así, el desafío que se planteó fue generar hidrógeno de manera alternativa, “todos los pequeños aportes que se puedan hacer hacia dejar de usar combustibles fósiles yo creo que contribuyen, y hoy por hoy el proyecto está cerca de una aplicación real de los materiales”, aseveró.

“todos los pequeños aportes que se puedan hacer hacia dejar de usar combustibles fósiles, contribuyen”

POR MÁS PERSONAS DEDICADAS A LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA

“Recomiendo a todos que se animen, parece que es difícil, que es imposible, pero si uno va pasito a pasito, se va avanzando. Necesitamos que haya más personas de distintos orígenes, con distintas orientaciones que aporten al desarrollo de la ciencia y la tecnología porque esa va a ser la mejor manera de llegar a buenos resultados, cuando haya más pluralidad de opiniones y más pluralidad en la formación. Les diría que se animen, que es un esfuerzo pero que después trae mucha alegría y tiene recompensa”.

Para finalizar, agradeció al Instituto Balseiro y a la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Jujuy por la formación que le brindaron. “Aprendí un montón y estoy muy agradecida por eso”, concluyó.

“Necesitamos que haya más personas de distintos orígenes, con distintas orientaciones, que aporten al desarrollo de la ciencia y la tecnología porque esa va a ser la mejor manera de llegar a buenos resultados”