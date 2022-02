Cuanto peor, mejor: de Cristina a Macri, frente al FMI

Lo que hoy está en juego es el precio que las diferentes facciones están dispuestas a pagar. Macri y Cristina saben que deben pasar por las primarias: el método del dedo parece terminado.

Fernández y Cristina sabían perfectamente que este momento llegaría: acordar con el Fondo, es decir, renovar crédito. No lo sabían de ahora, o de hace poco, sino desde el mismo momento en que entraron de nuevo en la Casa Rosada. Y esto, obviamente, también lo sabía cualquiera que se pusiera a pensar un instante. Lo que hoy está en discusión es el precio que las diferentes facciones del oficialismo están dispuestos a pagar por dar este paso y del grado de utilización que se haga para enfrentar el incierto futuro.

¿Qué es lo que demora su anuncio? Discrepancias sobre la magnitud del aumento de las tarifas de los servicios: el FMI partió de un techo de 60 por ciento, para ganarle a la inflación, y luego recortó esa pretensión al 49 por ciento. El gobierno había contraofertado 20%, luego se estiró al 28%. La discusión es si se cierra en 40% o un poquito más abajo.

El acuerdo político está sellado. Y lo selló Jorge Argüello, embajador argentino en Washington, con el consejero de Seguridad de Joe Biden en el despacho contiguo al Salón Oval de la Casa Blanca. Ese acuerdo procuró obturar la deriva abierta por Alberto Fernández en su impúdico coqueteo con Vladimir Putin, antes de que el nuevo zar desatara el infierno sobre Ucrania, que abrió otro debate encendido en el oficialismo. No solo porque una gruesa porción piensa que el Presidente ruso es la encarnación misma del imperio comunista que implosionó en los noventa, sino porque prevalece por encima de cualquier consideración un sentimiento antinorteamericano en el sentido más clásico de la Guerra Fría. Es tan visceral esa reacción que en la falta de una debida condena, que ahora prometen se dará en las Naciones Unidas, ponen en juego argumentos que siempre ha esgrimido la Argentina en el conflicto por las Malvinas.

Se expresa así el forcejeo interno de la coalición y el rumbo de lo que resta de la administración Fernández-Kirchner. El Presidente espera poder anunciar el acuerdo con el FMI al final de su discurso del martes ante la Asamblea Legislativa. Afuera, habrá una movilización organizada para apoyarlo, no para festejar la firma con el Fondo. Algunos dicen que allí estará el peronismo -CGT, Movimiento Evita, gobernadores- para significar que quienes no asistan, La Cámpora presumiblemente y otros sectores kirchneristas, pertenecen a otro barrio.

Lo peor es que hay demasiada gente pensando que cuanto peor mejor, actuando en consecuencia. Apuesta vieja y casi siempre perdedora. Clásica de la ultraizquierda pero que pareciera estar tentando también a parte de la derecha. La izquierda, por convicción. La derecha, por la tentación de ver partido en dos al Gobierno, que también asedió al suyo; golpeado por sus gruesos errores, expone sus íntimos deseos. Macri sorprendió en el último tiempo agitando encuestas que muestran que Patricia Bullrich hoy le gana a Rodríguez Larreta. El mensaje que acompaña esos números es que la próxima elección se definirá por los extremos y no por el centro. También hay mediciones que pronostican que cualquier candidato que apoye Cristina vencerá a Alberto Fernández, encaminado como está a presentarse a la reelección.

Es demasiado temprano para medir intenciones de voto en un país que está atónito por una inflación indómita, con preocupaciones cotidianas que no incluyen todavía tendencias definidas, así como la mayoría de la gente parece estar a favor del acuerdo con el Fondo, siempre de acuerdo a compulsas que se manejan en la Casa Rosada.

¿Quiere decir que Macri ve una ventana para ponerse el traje antiflama y volver a presentarse en 2023? Y por el contrario, ¿Cristina insistirá en ungir a un moderado para disimularse en una fórmula? Otra vez, sueñan algunos, frente a frente: polarización al palo.

Cualquiera sea la decisión, tanto Macri como Cristina saben que deben pasar por las primarias porque el método del dedo pareciera terminado. En ese juego, hay que poner el ojo en las alianzas que se están tejiendo. El viaje de Larreta para mostrarse con Gerardo Morales, quien dicen que acompañará al jefe de Gobierno porteño en la fórmula, forma parte de este juego. O el continuo flujo hacia Córdoba de dirigentes que van a charlar con el gobernador Schiaretti, quien ha endurecido su discurso contra el kirchnerismo y contra Fernández.

Por supuesto que un acuerdo con el Fondo no dará vuelta la economía como un guante y la hará feliz de golpe. Y a eso apuesta Cristina Kirchner: a que terminados estos dos años que le quedan al Gobierno, pueda en 2023 decir que faltó la felicidad porque los que se dijeron propios no lo eran y no le hicieron caso.

El mundo por venir es una incógnita y no se puede perder más tiempo en discusiones que siempre llevan al mismo lugar de nuestra historia circular. Las imágenes de la invasión a Ucrania, que recuerdan otras de 1956 y de 1968, con el aplastamiento de la Primavera de Praga, no pueden dar lugar a un deja vu que nos deje de nuevo parados en el lado equivocado de la historia.

Ricardo Kirschbaum

Fuente