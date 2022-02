Prat-Gay advirtió que el Gobierno «no tiene vocación de cumplir con el FMI»

El ex ministro de Hacienda consideró que las metas del acuerdo «las terminó escribiendo el Fondo Monetario». Además, reconoció que el crédito del 2018 terminó hundiendo a Mauricio Macri.

Jujuy al día® – Desde el inicio de la gestión del Frente de Todos, Alfonso Prat-Gay se convirtió en uno de los exfuncionarios más críticos del Gobierno y así lo fue demostrando a lo largo de los últimos dos años, tanto en los medios como en las redes sociales.

Con la mira puesta en la estrategia kirchnerista, el ex ministro de Hacienda de Mauricio Macri lanzó este martes una seria advertencia al afirmar que el Gobierno «no tiene vocación de cumplir» el acuerdo con el FMI, por entender que en realidad se trata de «un paso burocrático para zafar».

En diálogo con Pablo Rossi en «Esta mañana» por Radio Rivadavia, el economista sostuvo que «ni el Gobierno cree que pueda cumplir con los compromisos que va a asumir con el Fondo, porque tiene mucha división interna. Por eso, estamos simplemente frente a un paso burocrático para zafar, que nos va a tener cada tres meses con la evaluación de las metas».

Para el ex funcionario de Cambiemos, «todos los Gobiernos aspiran a reestablecer la confianza cuando se firma un acuerdo con el FMI. Pero en este caso no hay ninguna chance, porque este Gobierno no tiene vocación de cumplir. Entonces, no hay que esperar nada bueno. Es que todo indica que, en estas circunstancias, el plan lo terminó escribiendo el Fondo Monetario. Por eso es tan difícil pensar que lo vayan a cumplir».

También se mostró indignado por la demora en la firma del acuerdo, ya que el mismo «podría haberse firmado hace casi dos años. Pero como es habitual en este Gobierno, dejan todo para el final. Y el final es el 22 de marzo, donde hay un vencimiento del préstamo de 2018 y la Argentina no tiene las reservas para pagar».

Al continuar su análisis, Prat-Gay opinó que, a lo largo de estos dos años, el FMI «hizo lo que sabe hacer muy bien: se hace el distraído y mientras tanto, cobra. La Argentina durante este Gobierno pagó más de U$S 7.000 a ese organismo».

«Desde el primer día se sabía que, si este Gobierno quería arreglar con el Fondo Monetario, iba a necesitar una situación excepcional. Pero Alberto Fernández siempre quiere quedar bien con Cristina y entonces, dice una cosa cuando en realidad piensa otra. Y el FMI no es una excepción», agregó.

Por otra parte, el ex ministro reconoció también que el acuerdo de 2018, por el cual el FMI giró U$S 44.000 millones a la Argentina, terminó «hundiendo» a Mauricio Macri. y aclaró que «eso es lo que no entiende este Gobierno y creo que debería cambiar su discurso».

Al concluir la nota, el economista indicó que a nivel macroeconómico, «la discusión no es ajuste sí o no. Esa es una discusión que atrasa. Tiene que haber un plan de estabilización para recuperar la confianza y un plan de desarrollo para producir más». «Necesitamos programas que tienen que trascender del color político de cada administración nacional», concluyó.

Escrito por Gerardo Choren

Buenos Aires, NA