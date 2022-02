Informe de coyuntura

Jujuy al día® – A fines del año 2021 agencias internacionales, como Bloomberg y Mc Kinsey, informaron que China superó a EEUU entre las naciones más ricas del mundo. En este sentido observamos que el patrimonio neto mundial se triplicó en las últimas dos décadas, de US$ 156 billones en el año 2000 a US$ 514 billones en el año 2020, y China representó casi un tercio de ese aumento, disparándose la riqueza del gigante asiático de US$ 7 billones a US$ 120 billones. El 68% del patrimonio neto global se mantiene en bienes raíces, el resto se encuentra representado en infraestructura, maquinarias, equipos y en un grado mucho menor, los llamados intangibles como la propiedad intelectual y las patentes. Según estas fuentes, para llegar a esta conclusión se examinaron los balances nacionales de 10 países, que en conjunto representan más del 60% de los ingresos mundiales. Entre EEUU y China tienen las economías más grandes del mundo, más de dos tercios de la riqueza está en manos del 10% más rico de los hogares de esos países, y su proporción ha ido en aumento, señalan los citados informes.-

La economía de nuestro país presenta signos contradictorios, pues el año 2021 cerró con un crecimiento del 10 % en relación al año 2020, liderado por el sector manufacturero. La inversión de capital real creció aceleradamente y supero el promedio de los últimos tres años, el crecimiento de la inversión interanual creció un 41,90 %. Ahora bien los indicadores socio laborales en la actividad privada indican que creció levemente la ocupación de trabajadores, estimando su crecimiento en 85.000 puestos de trabajo, observando en este marco que fruto de la inflación el salario real de los trabajadores (RIPTE) retrocedió en 2021 por cuarto año consecutivo (-3,2%), acumulando un descenso del 16,90% desde 2017, ubicándose en su peor nivel desde el año 2007. En materia de jubilaciones, medido en términos reales, el gasto disminuyó 9,20% en 2021, acumulando un descenso del 20,10% desde 2017, al mismo tiempo que el gasto en salarios del Estado Nacional, cayó un 9,20% real en los últimos dos años y 32,80% desde el año 2015.-

El sector público, según informes de la Dirección Nacional de Investigaciones y Análisis Fiscal del Ministerio de Economía de la Nación, registro una recaudación tributaria por todo concepto de $ 11 billones en el periodo fiscal 2021, de lo cual se deduce lo recaudado por Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social, que ascendió a $ 2,4 billones. En el Presupuesto elaborado para el año 2022, que no pudo ser aprobado en el Congreso Nacional, se estimaba una recaudación anual de $ 15,7 billones, lo cual representaba un crecimiento interanual del 45,30%, previendo una pauta de crecimiento de la economía del 4,00 % y una pauta inflacionaria del 33,00%, difícil de concretar.-

Para la Provincia de Jujuy el resultado fiscal positivo con superávit, que se registro en el año 2021, se basa en la mejora de los Ingresos por Coparticipación Federal de Impuestos, que en términos reales registro un aumento del 8,12 % interanual, llegando a un monto de $ 95,4 mil millones, lo que a valores corrientes implica un crecimiento en el año del 63,20% respecto al año 2020. Al mismo tiempo, por el lado de la recaudación tributaria provincial en el año 2021 se creció en términos reales un 37,13%, según informa la Dirección Provincial de Rentas, la misma llegó a la suma de $ 16,2 mil millones de pesos, lo que a valores corrientes significa un crecimiento nominal del 106,5%, siendo por lejos el Impuesto a los Ingresos Brutos el de mayor recaudación, cuyo monto asciende a $ 13,3 mil millones de pesos. El impuesto inmobiliario recaudó $ 615 millones de pesos, es decir un 4,62% respecto a Ingresos Brutos, indicador que impulsa al estudio y análisis del mismo.-

En los tres últimos meses que comprenden el periodo Noviembre/2021 a Enero/2022 se produjeron intensas lluvias en la zona de la Quebrada y Puna, que provocaron pérdida de cultivos y animales, como consecuencia de ello en el abastecimiento de verduras y hortalizas, se asiste a dificultades con incremento de los precios al consumidor. En el sector tabacalero en el mes de Enero/2022 se concreto una primera reunión de productores de Salta y Jujuy para analizar la situación del sector, tratándose particularmente la solicitud al gobierno nacional de reducir el porcentaje de retenciones que se aplican a la exportación del producto, dada la difícil situación por la que atraviesa dicha producción, atento a las dificultades climáticas y el aumento de los costos de insumos dolarizados. En relación a la producción de carbonato de litio las últimas noticias dan cuenta de un extraordinario aumento del precio en el mercado internacional presionado por la demanda de China para la construcción de baterías destinadas a la movilidad eléctrica, durante el año 2021 el promedio del precio por tonelada fue de 17 mil dólares y en el mes de Enero de 2022 en el Mercado Chino, se llego a pagar 47 mil dólares por tonelada.-

Jujuy, 15 de Febrero de 2022.

Blanca Juárez

Presidenta del C.P.C.E. Jujuy