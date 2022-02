El Kun Agüero, nuevo enemigo del pueblo

El ex futbolista criticó el impuesto al patrimonio y fue atacado por militantes kirchneristas. La estigmatización social como argumento disciplinador.

Una intervención de Sergio Kun Agüero en la plataforma Twitch, en la que planteó su desacuerdo con el cobro del impuesto al patrimonio (Bienes Personales en la Argentina), generó un ruidoso debate que escaló hasta la intervención de diferentes economistas y del secretario de Política tributaria del Ministerio de Economía.

¿Qué dijo Agüero? “A mí no me molesta pagar los ingresos (impuestos) porque estás trabajando y te está yendo bien… Si ya pagás el 30% o el 50%, como por ejemplo en Inglaterra… No me convence que pagues un porcentaje anual del patrimonio que vos tengas”. Los dichos del ex futbolista recibieron la adhesión de Ricardo López Murphy (“Lo que dijo Sergio Agüero es impecable y es exactamente lo que la Argentina debe cambiar…”) y de Javier Milei; y críticas del kircherismo y la izquierda.

El contrapunto de economistas de uno y otro lado constituyó un mini debate que sirvió, en todo caso, para revitalizar una discusión necesaria. Pero que está lejos de sedimentar con facilidad en las mayorías, precisamente por sus características técnicas.

Sin embargo, al mismo tiempo que ocurría esta polémica, se activó en Twitter y en diferentes plataformas un mecanismo reiterado en el que la militancia kirchnerista ha mostrado tener músculo: el de descalificar al protagonista como un supuesto traidor a su clase y convertir la conversación pública en un enfrentamiento entre egoístas y solidarios o ricos y pobres.

Cómo antes le pasó a Carlos Tévez cuando habló de la pobreza en Formosa o del impuesto a la riqueza, y a Ricardo Darín cuando planteó dudas sobre los millones de los Kirchner, Agüero fue rápidamente estigmatizado, en su caso como el millonario que se olvidó de su origen humilde, el desagradecido sólo preocupado por su riqueza personal.

El ataque incluyó una comparación con Maradona (“Le pido a Dios que se apruebe la ley del aporte solidario… se necesita la ayuda de los que más tenemos”, se publicó alguna vez en su cuenta de Instagram), el recuerdo de la causa por evasión de Messi en Barcelona y la insólita acusación de haberse formado en canchas y clubes construidos por el Estado, y ahora negarse a devolver algo de ese beneficio.

La reacción frente a la crítica del ex futbolista revela, a su vez, el desconcierto que invade a la militancia k cuando una figura popular y de origen humilde -categorías en las que el kirchnerismo y más ampliamente el peronismo se asumen como la única voz con derecho a la representación- rompe ese esquema conceptual y pone en peligro su ahora llamado capital simbólico: la idea de que el oficialismo es el único preocupado por los más humildes, y de que los humildes adhieren a esta fuerza con unanimidad.

Los últimos resultados electorales indican que el discurso que traza una línea moral para dividir entre unos y otros perdió vigor. Sin embargo, su influencia en un extendido sentido común es todavía innegable. Y el temor a la estigmatización opera como un inhibidor de opiniones. Lo confirma el hecho de que el propio Agüero se haya sentido en la obligación de aclarar su origen: “yo fui pobre y nadie me regaló nada”, dijo.

El debate técnico sobre la carga tributaria en el país resultará seguramente inevitable. Pero el cambio definitivo tendrá que ver con las categorías de pensamiento, las ideas y los valores que todavía circulan con la naturalidad de lo indiscutible.

Gonzalo Abascal

