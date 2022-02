Carnaval 2022 . Se flexibilizan requisitos para que las comparsas organicen festejos

Entre las medidas se destacan la rebaja en el REBA, la habilitación de un aforo del 100%, se estableció un horario corrido de 13 a 5.30 para la organización de eventos musicales y bailables y el control aleatorio del pase sanitario.

Jujuy al día® – El ministro de Seguridad, Luis Martín indicó que por pedido del Gobernador de la Provincia se dispuso la flexibilización de requisitos para que las comparsas organicen eventos de carnaval.

Entre las medidas figuran la reválida del plan de contingencia solicitada para el funcionamiento de locales, efectuado desde el 2019 a la fecha, dicho trámite deberá solicitarse en comisaria o seccional sin costo alguno.

“También se bajaron los montos para la obtención del REBA por lo que lo máximo que deberá pagar una comparsa es 4 mil pesos, y se estableció que los eventos de menos de 150 personas no necesitan registrarse”, indicó Martín y remarcó: “Se ha facilitado lo máximo lo que hemos podido para que se puedan disfrutar de estas festividades de carnaval con el menor costo posible”.

El ministro puntualizó que se estableció un horario corrido de 13 a 5.30 de la mañana para la organización de eventos en locales y subrayó que “se dejó sin efecto el aforo del 70 % o de hasta 1000 personas en locales cerrados” por considerar que se trata de una medida innecesaria para los niveles de contagios en la provincia.

“Actualmente los casos están estabilizados y muy por debajo de la media nacional, lo que nos permite celebrar el carnaval con un aforo del 100 %, o sea la capacidad total para la cual está habilitado cada local, no más que eso”, agregó.

Con respecto a los controles en locales en los que se realicen eventos musicales y bailables, sostuvo que se “harán de forma aleatoria y esporádica”. Enfatizó que “se pedirá el pase sanitario de forma aleatoria”, además aconsejó “a las personas que no cuenten con el esquema completo de vacunación que no concurran. No tenemos que generar contagios”.

“Los comisionados e intendentes expresaron el beneplácito por haber reducido los costos y requisititos que debían presentar las comparsas, y que este año serán mínimos”, enfatizó el titular de la cartera de Seguridad.

En cuanto al dispositivo de seguridad vial los días de carnaval grande indicó que “se desplegará un fuerte operativo de alcoholemia y se controlará en forma aleatoria y esporádica el pase sanitario, especialmente en Pampa Blanca y León” y remarcó que “no se colapsará en ningún momento los puestos de control”.